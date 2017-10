Den André Kemmer © Nico Graf

Et gëtt drop gewaart: An der SREL-Affär, besser gesot an der Affär Frisbee, soll et jo e Prozess ginn. Nach steet keen Datum dofir fest. En attendant huet awer ee vun de concernéierte Geheimdéngschtmänner, den André Kemmer, e Buch publizéiert, wou e seng Stay-behind-Theorie iwwer d'Bommeleeër ausbreet. Den André Kemmer wëll am Prozess seng Defense drop opbauen, hien hätt just gefollegt.

Den André Kemmer iwwert d'"Frisbee"-Affär - vum Nico Graf



D'Bommeleeër-Affär ass jo enk mat der Frisbee-Affär verknäppt.



Zur Erënnerung: De Premier Juncker an de Grand-Duc hate jo iwwer den Zeien Eugène Beffort geschwat, deen de Prënz Jean virum Bommeleeër-Attentat um Findel wëll gesinn hunn. No deem Gespréich huet den Elektronikfachmann Mariotto d'Rumeur op de Wee bruecht, dass deen Entretien opgeholl gi wier an e géif op enger kryptéierter CD existéieren.



Frisbee hu se déi CD am SREL genannt a wollte se entschlësselen.



Bei deenen Aktivitéiten ass de Loris Mariotto illegal ofgelauschtert ginn, de Marco Mille huet de Premier mat enger Spionage-Auer enregistréiert an erauskoum och lues a lues, datt et am SREL zeg Dysfonctionnementer gouf.



Ee vun den Haaptpersonnagen an der Frisbee-Affär war ëmmer den André Kemmer, e klenge Mataarbechter am SREL, am Fong och e Frënd vum Loris Mariotto. Iwwer deen hien trotzdeem a sengem neie Buch schreift: „Keiner scheint sich die Frage zu stellen, wer die Person Mariotto in Wirklichkeit ist.“

Dorops misst grad hie jo eng Äntwert hunn. Den André Kemmer huet vill iwwer de Frisbee-Prozess nogeduecht: "Et ass e Parallel-Prozess, dee gemaach ginn ass, ech kann elo net soen, fir vun eppes ofzelenken, mä nach wie vor, komme mir bei de Mariotto zeréck. Firwat hu mir déi Informatioun während ongeféier déi Zäit kritt, wou et sech um Horizont ugekënnegt huet, dass et e Bommeleeër-Prozess géif ginn? Mir sinn do als Service de renseignement an eppes eragezu ginn, wou mir bis haut nach net Bescheed wëssen, firwat dat esou ass. Firwat kënnt et no 11 Joer zu engem SREL-Prozess?"



Dem André Kemmer no wier d'CD och net autoriséiert gewiescht ginn an et wier schwéier ze verstoen, firwat d'Justiz elo räicht reagéiert.

Den André Kemmer huet iwwregens keng groussaarteg Defense-Strategie: "Ech verteidege mech guer net. Ech hu meng Aarbecht gemaach: dat, wat ech gesot kritt hu vu mengem Direkter a vum Staatsminister Jean-Claude Juncker. Mir sinn an enger Logik vun enger Hierarchie. Et ass un der Justiz, déi richteg Konklusiounen ze zéien."



En attendant heescht et waarden op en Datum fir de Frisbee-Prozess.

A waarden och an der eigentlecher Bommeleeër-Affär, wou jo déi héchst Gendaarmen, déi d'Land jee hat, eventuell als Inculpéiert an de Prozess sollen erageholl ginn.



