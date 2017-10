Lien tëscht BMG a Grupp Diane: De Reportage vum Eric Ewald



An deem Dossier war nämlech de Weekend iwwer an no bal 35 Joer Beweegung koum. E Samschdeg war op enger flämescher Televisiounschaîne e Mann der fester Iwwerzeegung, säi Brudder wär de sougenannte Ris, "Le Géant" gewiescht, eng vun de Schlësselpersoune vun deen och nach “Band vun Nivelles” genannten Auteure vun Attacken, tëscht 1982 an 1986, am Zentrum vun der Belsch: 28 Leit waren deemools gestuerwen an der 20 blesséiert ginn, wéi Onbekannter mat ofgeseete Juegdgewierer ë.a. a Butteker ronderëm sech geschoss hunn.

Brisant ass absënns, dass de sougenannte Ris fréier Gendaarm war a virun allem Ex-Member vun enger Spezialunitéit, dem Grupp "Diane", déi no der Geiselaffär bei den Olympesche Spiller 1972 zu München gegrënnt gouf. An dee Grupp "Diane" huet och Membere vun der Lëtzebuerger Brigade mobile forméiert.

E fréiere Member vun der BMG, de Jean-Marie Peters, hat am Bommeleeër-Prozess ausgesot, bei der Grënnung vun der Brigade mobile am Joer 1978 dobäi gewiescht ze sinn. Donieft sot de Mann nach dat heiten: „Déi Plaz aus ausgeschriwwe ginn, et konnt ee sech mellen, et gouf e Sportstest gemaach an dann ass ee bei den Här Geiben an de Colonel Wagner an den Interview geruff ginn“.Doropshi wär dann decidéiert ginn, wie bei der Formatioun bei der belscher Spezialunitéit matmaache konnt. Et gouf deemno Lienen tëscht der BMG an dem Grupp "Diane".

Dee Jean-Marie Peters sot um Dënschdeg de Moien am RTL-Interview, d’Zil vu béide Spezialunitéite wär an der Haaptsaach, d’Lutte géint den Terrorissem gewiescht. De Grondstack vun der BMG vun 8 Membere wär beim Grupp "Diane" an der Formatioun gewiescht, genee wéi d’Leit, déi an d’Brigade mobile nokoumen, an hie selwer wär nach eng zweet Kéier an d’Belsch gaangen, fir eng weider Ausbildung a Saachen Observatioun. De Kontakt zu de Belsch wär duerch de Ben Geiben zustane komm. Wat dee BMG-Grondstack ugeet, war et aus der Auditioun, am Mee 2005, vum Jean-Marie Peters dëst Zitat:

"Jos Steil, Marc Scheer, Claude Majerus, Jos Wilmes, Michel Schickes a Marcel Weydert waren am Ufank mat mir an der Brigade mobile dobäi. De Claude Berscheid ass e puer Méint méi spéit nokomm. De Ben Geiben war den Offizéier e Charge. De Reuland ass méi spéit Chef ginn."

Fir d’Formatioun, déi ee Mount gedauert huet, hunn d’Membere vun der Brigade mobile an enger Kasär hannert der ULB zu Bréissel geschlof, an d’Ausbildung wär separat ofgelaf, d.h. d’Belsch op där enger an d’Lëtzebuerger op där anerer Säit: "Mir hu ganz vill mat de Leit vum Grupp Diane geschafft, haaptsächlech am Kampfsport."

Den Ex-Member vun der Brigade mobile denkt och net, dass et iwwert d’Formatioun eraus Kontakter tëscht BMG-Leit a Membere vum Grupp Diane gouf: Et wär ee v.a. ënnert sech gewiescht, bis op een Owend mat de belsche Moniteuren. An deenen zwou Formatiounen, bei deenen de Jean-Marie Peters dobäi war, wär et och net zu Exercicer mat Sprengunge komm.

Just am 1. Stage, d.h. deem vum BMG-Grondstack, wär duerchgespillt ginn, wéi een eng Wunneng stierme géif. Dobäi wär eng Granat gehäit ginn, déi schreckleche Kaméidi mécht an e grellt Liicht ofgëtt, soudass Leit, déi dovu betraff sinn, geblennt an ouni Orientatioun sinn. Dat wär och déi eenzeg Kéier gewiescht, wou mat enger Zort Sprengsaz hantéiert gi wär, sou de Jean-Marie Peters.