Am Dossier Bommeleeër läit d'Piste vun de forces de l'ordre méi wéi jee um Dësch. An zwar zënter et e visibele Lien gëtt tëschent Lëtzebuerger Gendarmen an der belscher Spezialunitéit Groupe DIANE. Zu deeër, leschten Informatiounen no, e Mann gehéiert huet, deen um Doudebett gestan huet, e Member vun den tueurs du Brabant ze sinn.

Wat Lëtzebuerg ubelaangt, do ass ëmmer vill an der Belsch forméiert a mat der Belsch trainéiert ginn.

Bommeleeër: Mam Colonel Brück ënnerwee / Rep. Nico Graf



Mëtt bis Enn der 80er Joer huet et där Exercicer, där Manöver, ëmmer erëm am Land ginn. Dat weisen top secret Dokumenter, déi eis virleien, mat ëmmer deemselwechte Schema: de SREL-Chef Charel Hoffmann freet de Premier Jacques Santer ëm d' Autorisatioun, fir datt déi Lëtzebuerger stay-behind-Agenten trainéieren däerfen, emol mat dem service clandestin britannique, da mat de services clandestins français et belge. Iwwer ee vun deenen Exercicer war schonn am Bommeleeër-Prozess rieds gaangen, dee vu 1984. En Zaldot hat deen ze preparéieren, op eng speziell Manéier, mam Arméi-Colonel Armand Brück.

An de Hiwwelen tëschent Beidler a Brouch ass hien ënnerwee, erënnert sech u seng Missioun a steet do an engem Huelwee. Um Wee, enger perfekter Stopp tëschent zwee klengen Hiwwelen, an der Noperschaft vum éischte Pylône, dee gesprengt ginn ass, erzielt den Zaldot vum Fréijoer 1984:

Hien huet eng taktesch Nuetsfaart gemaach, dat am Blackout, also ouni Luuchten. Dunn ass de Colonel an der Géigend vun den RTL-Pylônen stoe bliwwen an huet sech d'Saach ugekuckt. Den Zaldot krut gesot, datt heiriwwer net geschwat gëtt an hien ass sech och net sécher, ob jeemools eng feuille de route geschriwwe gouf.

Zweemol war den Zaldot als Chauffer mat sengem Colonel op deene strategesch wichtege Platzen ënnerwee, dat eemol an der Nuecht an eemol am Dag. D'Special-Forces si jo och Nuets erofgesprongen, ma an de Spanseeler hu vun den RTL-Pylônen hu sech der vill blesséiert. De fréieren Zaldot ass dann der Meenung, datt deen Ofsprong eppes mat hire Faarten ze dinn haten.

Et gesäit also esou aus, wéi wann de Colonel Brück himself deemools den Terrain fir e Manöver sondéiert huet a wéi wann hien och gewosst hätt, datt do e bestëmmte Pylône sollt gesprengt ginn. An et denkt een automatesch un de fréiere Gendarmeries-offizéier Guy Stebens. Deen hat am Bommeleeër-Prozess erzielt, datt sech Enn Dezember 1985 dräi Offizéier Gedanken iwwer Enquête-Pisten am Dossier Bommeleeër gemaach haten. Si haten eng Note geschriwwen un de Colonel Harpes. A wéi aus der Note Konsequenze fir déi konkret Aarbecht sollte gezunn ginn, dunn huet ausgerechent eng präzis Piste gefeelt, war einfach verschwonnen, an zwar war dat d'Piste, déi si le milieu militariste genannt haten, also Leit, déi an de Bëscher Zaldot gespillt hunn, mam Fallschierm gesprongen sinn, Nuetsmärsch organiséiert hunn.



Paramilitäresch Gruppen, déi wahrscheinlech am Kontakt stounge mam richtege Militär a mam SREL a mat de services étrangers. Wéi hat eng Kéier en Enquêteur gesot: mir hunn iwwerall dierften enquêtéieren, mä op kee Fall um Härebierg, also an de forces de l'ordre en général.