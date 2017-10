Nodeems de Prozess 2014 gestoppt gouf, ass esou gutt wéi näischt méi iwwert des Enquête gewuer ginn. Elo awer gëtt et en neie Moment. RTL leien e puer net onwichteg Informatioune vir.

RTL-Informatiounen no ass de fréieren héije Gendarmerie-Offizéier Guy Stebens an der Bommeleeër-Enquête ofgelauschtert ginn. Seng Telefone waren am Joer 2014 op Ecoute. Et gouf och am leschte Summer bei him doheem eng Perquisitioun an et si Saachen saiséiert ginn. Kuerz duerno ass de Guy Stebens vun den Enquêteure gehéiert ginn.

De Guy Stebens a 5 weider fréier Gendaarmen - dorënner 4 Offizéier - stinn am Verdacht, méi iwwer d' Bommeleeër ze wëssen, wéi se am Prozess gesot hunn. Duerfir haten och eenzelner vun hinnen am Prozess e ganz schwéieren Stand. De Prozess ass ugangs Juli 2014 ausgesat ginn an d' Enquête géingt déi nei Verdächteg ass lancéiert ginn.