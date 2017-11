Foto aus dem Tageblatt vum 24/07/2017

De sougenannten Frisbee-Prozess wéinst illegalen Ecouten beim Geheimdéngscht Srel muss verluecht ginn.

De Kommissiounspresident a fréiere Staatsminister an domadder zoustänneg fir de Srel, Jean-Claude Juncker, verhënnert ass. Hie war als Zeie geruff ginn.

Dee Prozess sollt tëscht dem 29. November an dem 14. Dezember sinn.

En raison d’un empêchement imprévu, Monsieur Jean-Claude Juncker ne pourra se présenter aux dates initialement prévues, le procès dit « SREL » doit être remis à une date ultérieure. Les audiences du 29 novembre, 30 novembre, 5 décembre, 6 décembre, 7 décembre, 12 décembre, 13 décembre ainsi que du 14 décembre 2017 seront par conséquent, pour autant que possible, consacrées à d’autres affaires.

Les nouvelles dates du procès en question vous seront communiquées en temps utile.





Op der Uklobänk solle elo dann zu engem spéideren Zäitpunkt déi 3 fréier SREL-Mataarbechter Marco Mille, Fränk Schneider an André Kemmer.

Si musse sech veräntwerten, wéinst dem Reproche den Eletronik-Fachmann Loris Mariotto ouni Autorisatioun ofgelauschtert ze hunn, an déi Opnamen aus dem Service mat erausgeholl ze hunn.

De Parquet wëll de momentane Kommissiounspresident an deemolege Premier Jean-Claude Juncker als Zeien héieren, grad wéi de Chef-Enqueteur an dëser Affär, de Fernand Ruppert.

Hannergrond vun där illegaler Oflauschter-Aktioun war jo déi ominéis kryptéiert CD, op där e Gespréich iwwert d’Bommeleeër-Affär tëscht dem Jean-Claude Juncker an dem Grand Duc Henri soll drop sinn.



Frisbee-Affär - De Roundup

"Frisbee" war d'Codewuert fir am Ganzen 3 CDen, wéinst deenen 2012 de SREL-Skandal un d'Rulle komm ass – mat de bekannte politesche Suitten.





Frisbee, hu se - guttgelaunt - am SREL, déi ganz Virgäng genannt. Frisbee well dat e ronnen Objet ass, deen dorëmmer flitt. An ëm ronn Objeten, déi dorëmmer fléien, geet et jo an dëser Saach. Just datt et keng Frisbeeë sinn, mä CDe mat interessanten oder verschlësselten Téin drop.

Alles fänkt mat der Bommeleeër-Affär un. Den Zeien Eugène Beffort seet eis op RTL hien hätt um Findel virun 20 Joer e wichtege Personnage als Verdächtege gesinn. Dem Premier Jean-Claude Juncker seet hien, dat wier de Prënz Jean gewiescht. Premier a Grand-Duc schwätzen natierlech doriwwer. A no deem Gespréich huet den Elektronikfachmann Mariotto d'Rumeur op de Wee bruecht, deen Entretien wier enregistréiert ginn an e géif op enger kryptéierter CD existéieren. Frisbee hu se déi CD am SREL genannt a si wollte se kréien an entschlësselen. A bei deenen Aktivitéiten hu se de Loris Mariotto, ouni déi néideg Autorisatioun ofgelauschtert. An de Marco Mille huet och de Premier mat enger Spionageauer enregistréiert.



D'Aktioun op de Mariotto héiert sech do – de Marco Mille schwätzt mam Premier - esou un:





Extrait Marco Mille



Nodeems mir op RTL d'Informatioun iwwer d'Saach mat der Spionaeauer bruecht haten, ass lues a lues erauskomm, datt et am SREL zeg Dysfonctionnementer gouf.

Ee vun den Haaptpersonnagen an der Frisbee-Affär ass den André Kemmer, e klenge Mataarbechter am SREL, deen de Kontakt mat sengem fréiere Frënd Loris Mariotto huet missen ophuelen.



Den André Kemmer kämpft haut ëm säi Ruff a stellt sech Froen iwwer de Frisbee-Prozess:

Extrait André Kemmer (1)



Dem André Kemmer seng Defense-Strategie ass denkbar einfach:





Extrait André Kemmer (2)



De Frisbee-Prozess ass also Enn November. An do wäerten dann déi – duerchaus verschidden - Vuë vu SREL-Leit a Premier iwwer d'SREL-Aktivitéiten openeestoussen.