Foto aus dem Tageblatt vum 24/07/2017

De Frisbee-Prozess ass zwar reportéiert ginn, well de Zeien Jean-Claude Juncker verhënnert wier, mä de fréiere SREL-Chef Marco Mille wiert sech trotzdem emol schonn.

An zwar mat engem Communiqué, wou zimlech grave Reprochen dra stinn. Et geet drëms, datt d'SREL-Kontroll-Kommissioun am Dezember 2012 eng gebotzten Transkriptioun vum faméise Spionage-Auere-Gespréich Juncker-Mille krut hätt. An dowéinst mécht de Marco Mille Plainte.

Mille kontert / Reportage Nico Graf



De Marco Mille geet an d'Konterattack. Hie wëll net op sech sëtze loossen, datt hien deemools ouni Autorisatioun vum Premier Juncker en Telefonsgespréich mam Elektronikfachmann Mariotto ophuele gelooss hätt. Dowéinst solle jo d'SREL-Leit Mille, Kemmer a Schneider de Prozess gemaach kréien.

Am Prozess-Dossier hätt de Marco Mille elo fonnt, datt et zwou Transkriptiouns-Versioune vum berühmten Auere-Gespréich géif ginn. An deeër enger wieren dem Jean-Claude Juncker seng Äusserunge spärlech an inaudibel oder carrément ewechgelooss. An der richteger Versioun awer géife se ganz däitlech dra stoen an et wier ganz kloer, datt de SREL mat Wëssen an Autorisatioun vum deemolege Premier de Mariotto opgeholl hätt. De Marco Mille schwätzt vun enger skandalöser Manipulatioun, et wier zweiwellos eng gezielte und absichtliche Fälschung der Niederschrift dieser Tondatei an och dass die Rolle des damaligen Premierministers während des Gesprächs anders erscheint, als sie tatsächlich war. De Premier hätt genee verstan, wat de SREL gemaach huet, hien hätt dat am Virfeld mëndlech autoriséiert gehat an dat géif aus der richteger Transkriptioun och esou erauskommen. An der gefälschter Versioun géif notamment dëse Juncker-Saz fehlen (Zitat) déi zwee Deeg, wou mir gelauschtert hunn.

Weider heescht et dann: Wer déi Fälschung veranlasst hat, ist uns nicht bekannt. Ok fir dee Saz, mä et kënne jo nëmme Leit gewiescht sinn, déi de Premier schütze wollten.



PDF: Communiqué de presse vum Marco Mille (nei Versioun)

E klenge Rappel: den Elektronikfachmann Mariotto hat an Ëmlaf bruecht, et géif eng cryptéiert CD ginn, op deeër de Premier an de Grand-Duc iwwer d'Affär vun de Bommenattentater schwätze géifen. Hien huet och de SREL informéiert an déi wollten erausfannen, wat op deeër CD drop wier. Bei deeër Enquête hu si eben de Mariotto ouni déi néideg Riichter-Autorisatioun opgeholl. Op Uerder vum Premier, soen d'SREL-Leit. An dat ass de ganzen Enjeu vum Frisbee-Prozess: wien ass wierklech schold un deeër illegaler Aktioun, déi ugeklote SREL-Beamten oder awer de Premier Juncker, deen do als Zeie soll optrieden.

De Prozess sollt déi nächst Woch ufänken, de Commissiouns-President vu Bréissel hätt awer keng Zäit, housch et en Dënschdeg, an dowéinst wier e reportéiert ginn. De Marco Mille ass emol scho präventiv an hefteg mat senger Defense beschäftegt.



