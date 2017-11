Frisbee Manipulatioun/Reportage Nico Graf



Ganzen Enregistrement vum Gespréich Juncker-Mille (ca.44min)



Am Marco Mille sengemsti grave Reprochen a Sous-entenduën dran. De Fong dervun ass, datt d'Srel-Kontroll-Kommissioun ugangs Dezember 2012 eng gebotzten Transkriptioun vum faméisen Spionage-Auere-Gespréich Juncker-Mille kritt hätt.

Et geet net anescht, et muss ee mat engem Rappel ufänken. Nodeems an der Bommeleeër-Affaire de Premier Juncker an de Grand-Duc doriwwer geschwat haten, huet den Elektronikfachmann Mariotto an Ëmlaf bruecht, et géif eng kryptéiert CD vun deem Gespréich ginn. Och dem SREL huet hien dat erzielt an de Srel wollt dunn erausfannen, wat op där CD drop wier. Bei där Enquête hu si eben de Mariotto ouni déi néideg Riichter-Autorisatioun opgeholl. Si soen, dat wier op Uerder vum Premier geschitt. An dat ass de wichtege Punkt am Frisbee-Prozess: dësen: wien ass wierklech responsabel fir déi illegal Aktioun, déi ugekloten Srel-Beamten oder awer de Premier Juncker?

De Marco Mille hat jo e Gespréich tëschent sech a sengem Premier mat der famouser Spionage-Auer opgeholl. Hie wollt dokumentéiere kënnen, datt de Premier d'Mariotto-Oflauschter-Aktioun autoriséiert hat.





Elo schreift de Marco Mille am Prozess-Dossier hätt hien fonnt, datt et 2 Transkriptiouns-Versioune vun deem Auere-Gespréich giff ginn. An där enger Versioun wieren dem Jean-Claude Juncker säin affirmatiivt Geknouters a seng Äusserungen net all dokumentéiert. An der richteger, origineller Versioun, transkribéiert vun den Enquêteuren, do géife se awer ganz däitlech dra stoen. Notamment wier do ee Saz vum Premier ganz däitlech dran.

Et geet ëm dëse Passage:



Marco Mille: Mir hu festgestallt, mir hunn dat iwwer de Weekend lafe gelooss, mee do ass jo näischt an du hu mer festgestallt, dat ass iergend eng Sécherheetsfirma do, dat ass Quatsch, falsch Informatioun, dat ass formlos erëm ofgeschalt ginn, dat ass ni geschitt.



Jean-Claude Juncker: Mir hunn och näischt héieren, déi 2 Deeg, wou mer gelauschtert hunn.



An der Versioun, déi d'Srel-Kontrollkommissoun krut, huet dëse Saz gefeelt:



Jean-Claude Juncker: Mir hunn och näischt héieren.

De Marco Mille kommentéiert dat a schwätzt vun enger skandalöser Manipulatioun, et wier eng gezielte und absichtliche Fälschung der Niederschrift dieser Tondatei.

A weider: Wer die Fälschung veranlasst hat, ist uns nicht bekannt. Nicht unerheblich bei der Beantwortung dieser Frage ist aber wohl, wer daraus Nutzen zog. Dat si rhetoresch Froen, déi op de Premier Juncker a säin Entourage zielen.

Am Kloertext: et ass e richtege Kampf am Gaang ëm d'Fro, wie wierklech responsabel ass fir déi illegal Ecoute op de Mariotto.