An der Haaptsaach geet et ëm dat, wat virun 3 Wochen hei zu Lëtzebuerg bekannt ginn ass, nämlech datt eng Ofschrëft vum famouse Spionage-Auere-Gespréich verfälscht gi wier, an datt et dowéinst eng Enquête giff ginn.Déi fréier SREL-Beamte Marco Mille a Frank Schneider hunn dowéinst jo Plaintegemaach. D'schreift um Mëttwoch, et giff gekuckt ginn op, also Beamten déi fir den Herr Juncker geschafft hunn, fir déi falsch Ofschrëft gesuergt hätten.

An der Times steet och en net charmante Portrait vum Mr. Juncker an ëmmer erëm gëtt de Link mat de Brexit-Verhandlunge gemaach.