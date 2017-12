Britesch Press vs.Juncker plus Bréif op Bréissel (15.12.2017) A Frisbee-Affär.

Sujet ass de verluechte Frisbee-Prozess. An et kéint och sinn, datt dee Prozess nach esou bal net ass, well jo eng nei Plainte deposéiert ginn ass an zwar well et 2 verschidden Ofschrëfte vum ominéisen Spionage-Auere-Gespréich gëtt.





Bréif vum Frank Schneider/Reportage Nico Graf



De Bréif vum Maître Laurent Ries leit eis vir. A mir hunn de Maître Ries erreecht an zwar op sengem Handy op enger Autobunn an Däitschland. De Laurent Ries a säi Client Frank Schneider sinn allebéid verwonnert, datt de Kommissiounspresident Juncker guer keng Zäit hat am Frisbee-Prozess als Zeien auszesoen. A nach méi hate si sech jo gewonnert, datt am Prozess-Dossier zwou Versioune vum Spionage-Auere-Gespréich leien. Eng wou de Premier besser ewech kënnt, wéi an där anerer, wou ganz kloer ass, datt d'SREL-Leit deemools en Telefonsgespréich mam Elektronikfachmann Mariotto, mam Wëssen vum Premier, enregistréiert haten. De Frisbee-Prozess soll jo wéinst där Ecoute sinn. Datt et elo zwou Versiounen vum Transcript gëtt an datt dowéinst eng Plainte contre inconnu an eng Enquête lafen, wat bedeit dat fir de Frisbee-Prozess. Kann et deen den Ament iwwerhaapt nach ginn?

Dat géing elo net goe bis den Untersuchungsriichter déi Saach gekläert hätt. Dann hätt och den Här Schneider all d'Kaarten an der Hand, fir dem Tribunal ze weisen, dass hie keng Schold huet an dass dës Ecoute legal waren.

D'SREL-Leit argumentéiere jo, éischtens wier een hei an enger procédure d'urgence gewiescht fir séier erauszefannen, wat de Loris Mariotto op der famouser kryptéierter CD fonnt hätt an zweetens hätten d'SREL-Leit jo op Uerder a mat Wëssen vum Premier de Mariotto ofgelauschtert. Doriwwer wollt de Laurent Ries, aus deontologesche Grënn, elo net schwätzen. Stellt sech awer d'Fro, ob de Frank Schneider iwwerhaapt e Prozess well. De Laurent Ries seet Jo. Den Här Schneider wéilt net ee Liewe laang am onklore liewen a wëll keng Reproche vu lénks a riets gemaach kréien.

An dëser ganzer Affär gëtt et jo eng grouss Inconnue. Nämlech wat d'Motiver vum angeblech geschiedegte Loris Mariotto waren. De Maître Ries seet, d'Roll vum Här Mariotto wier einfach net nozevollzéien.

Et war jo de Loris Mariotto, deen dem SREL erzielt hat, et géif eng kryptéiert CD existéieren, op där de Grand-Duc an de Premier iwwer d'Affär Bommeleeër schwätze géifen. Déi Informatioun hat am SREL fir hektesch Aktivitéiten gesuergt a politesch um Enn vum SREL-Rouleau zu de Neiwahlen 2013 gefouert.



PDF: De Bréif vum Maître Ries



