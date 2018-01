© Spiegel.de

SREL-Affaire am Spiegel / Reportage Nico Graf



D'Lëtzebuerger SREL-Geheimdéngscht-Affär, um Hannergrond vun der Bommeleeër-Affär, huet et elo bis an den däitsche Magazin „Der Spiegel“ gepackt. Ganzer 3 Säite schreift de Spiegel iwwer déi 2 Affären. „Lauschen und Lauschen lassen“ ass den Artikel iwwerschriwwen an am Resumé steet, dass nei Dokumenter de Lëtzebuerger Ex-Premier Jean-Claude Juncker an engem Skandal ëm Bommen, Spiounen an dubiéis Oflauschteraktioune géinge belaaschten. D'Fro gëtt opgeworf, ob de Chef vun der EU-Kommissioun gelunn hätt.Donieft ginn et am Artikel eng Réi Fotoe vun den Attentater, vum Jean-Claude Juncker, eng vum Prënz Jean an och eng vum Marco Mille. An ebe just deen Marco Mille, fréieren Direkter vum SREL, dee mat der Lëtzebuerger Presse ni schwätze wollt, huet dem däitsche Spiegel awer elo een Interview ginn. Den Mille betount am Spiegel, et géing him net drëms goen, sengem fréiere Chef dem Jean-Claude Juncker ze schueden, mä, sou heescht et am Artikel: „Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Mille's Karriere und Pension auf dem Spiel stehen, wenn er verurteilt wird.“ Nämlech an dem Frisbee-Prozess, fir deen et nach ëmmer keen neie Rendez-vous gëtt, nodeems den éischte geplatzt war, well den Zéien Juncker keng Zäit hat.