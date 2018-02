© RTL

Jorelaang war et jo de Bommeleeër, dunn hu sech d' Enquêteure méi op e spezialiséierten an homogene Grupp konzentréiert – d' Brigade mobile vun der Gendarmerie, dunn - déck 10 Joer ass et hir - sinn de Marc Scheer an de Jos Wilmes verhaft ginn a souzen eng Nuecht laang an der Arrestzell vun der Police zu Hamm an de Procureur Robert Biever huet seng faméis Sonndegmuere-Pressekonferenz gehalen. An dunn huet et gedauert, bis genee viru 5 Joer de Prozess ugefaang huet, 177 Deeg voller Peripetien an onwahrscheinlechen Memoireslächer a Widderspréch.

5 Joer dono: Bommeleeër-Enquête / Reportage Nico Graf



D'Hären Harpes, Reuland, Bourg, Stebens a Schockweiler hu sech esou a Kontradiktioune verwéckelt, datt si, an och de Marcel Weydert aus der Brigade mobile, hir Qualitéit gewiesselt hunn, wéi de Procureur Georges Oswald sot.





De Georges Oswald (Extrait 1)



Aus den Zeie si Verdächteger ginn, vläicht futur Ugekloten. Genee dat ass den Enjeu vun deem, wat zanter dem Prozessofbroch am Gaang ass. Et muss erausfonnt ginn, ob déi 6 Mattäter oder Matwësser waren a sinn. An als éischt, seet de Procureur, muss d'Basis-Material analyséiert ginn, nämlech, wat ass gesot, bebaubst, gehouscht, ugedeit oder carrément verschweige ginn, am Prozess. E schwéieren Job fir d'Enquêteuren.

D'Sëtzunge goufe jo all opgeholl an all déi Opnamen hu misse nogelauschtert an analyséiert ginn. Déi Saache ginn dann net nëmmen niddergeschriwwen, mä och nach mat fréieren oder spéideren Aussoe vun den Zeien a Beschëllegte verglach. Déi ganz Aarbecht ass extrem opwänneg an déi kann een och net einfach esou dräi Stonnen um Stéck maachen.

An den technesch schwierege Procedé explizéiert deelweis, firwat et esou laang dauert, datt de Prozess, dee viru 5 Joer ugefaangen hat, deen elo jo zanter 3,5 Joer op Äis läit, datt deen nach ëmmer net weidergeet.

Ofgesi vun der Auswäertung vun den Zeien-Aussoen haten d'Enquêteuren och nach weider Aarbecht. Parquet an Defense haten hinne sougenannten Devoiren, also Hausaufgaben, ginn, notamment och déi, der militärescher, der "Stay Behind"-Pist nozegoen.



Dowéinst goufen, notamment zu Dikrech, Perquisitiounen ugefrot, méi Detailer konnt de Procureur awer net ginn.



Georges Oswald

Et héiert een et: nach ëmmer ass de Secret de l'instruction Tromp. Och wann heiansdo eppes erauskënnt aus der Enquête, zum Beispill iwwer de Guy Stebens, deen jo am Prozess ugedeit hat, hie wéisst Nimm ze nennen an awer keng genannt huet.

Opfälleg war an der Lescht, datt Leit, déi sech mam Dossier Bommeleeër beschäftegen, ëmmer méi dacks ze héiere kréien, déi Attentater wier net esou schlëmm gewiescht an hätten engem gudden Zweck gedéngt. De Georges Oswald ass do awer och guer net d'Accord. Och wann dat Ganzt laang zeréckläit, do si ganz grave Faite geschitt, zum Beispill war een Zaldot deemools verongléckt.

De Georges Oswald (Extrait 2)



An dobäi huet de Georges Oswald nach kee Wuert gesot iwwer d'Leit vun Hollerech, déi nuets evakuéiert gi sinn, a kee Wuert iwwer dem Ingenieur seng futtis Hand wéint dem Booby Trap, der trucéierter Täscheluucht um Findel.



Egal wéi, an am Laf vum Joer solle Conclusioune geholl ginn. Et geet also lues, mä et geet weider.