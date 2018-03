Auszuch aus dem Buch "Wat net däerf sinn, ass net" iwwer de Bommeleeër-Prozess vun den Editions Revue zesumme mam Lëtzebuerger Journal a mat RTL.

Dozou passt dës Informatioun: De fréiere Gendarmerie-Offizéier Charel Bourg ass dëser Deeg verhéiert ginn. Hien ass jo ee vu 6 fréiere Gendaarmen, géint déi enquêtéiert gëtt, well si sech am Bommeleeër-Prozess a Widderspréch verwéckelt haten.





Bommeleeër: Charel Bourg verhéiert



E Can e weideren Enquêteur hunn de Charel Bourg en Dënschdeg an e Mëttwoch verhéiert. Dat huet also gedauert. An de Maître Rodesch, hien ass den Affekot vum Charel Bourg, huet dat op Nofro confirméiert. Et wier alles professionell an éischter agreabel gewiescht, just eben datt säi Client en eeleren Här wier, deen am Fong seng Rou wéilt hunn an deen a kenger Bommeleeër-Liga spille géif.De Parquet wëll de Charel Bourg ukloen, well hien als Zeien net d'Wourecht gesot hätt a well hien d'Justiz behënnert hätt.an Enennt sech dat an der Fachsprooch. A vläicht ass dat net alles, wat u Reprochen op de Charel Bourg duerkënnt. Well et gëtt jo och géint déi 6 fréier Gendaarmen enquêtéiert, fir de Verdacht aus der Welt ze kréien oder eben de Verdacht ze bestätegen, datt si als Täter vun de Bommen-Attentater a Fro kéimen.Den haut 72 Joer ale Charel Bourg hat am Bommeleeër-Prozess déck Problemer kritt, an huet sech misse vernenne loosse vun der Riichterin, vum Parquet a vun der Defense, an dat well hien entweder op einfachst Froen net äntwere wollt, well hie laanscht d'Froe geäntwert huet, well hien tockeg einfach de Mond gehalen huet, heiansdo sechs Uleef gebraucht huet, fir iergendeppes ze äntweren. Oder carrément eppes gesot huet, wat deem widdersprach huet, wat hie schonn anzwousch anescht gesot hat. Ënner anerem huet de Procureur Oswald him am Prozess bewisen, datt hie gelunn huet. Bei der Untersuchungsriichterin hat hien nämlech gesot, de Jos Steil aus der Brigade mobile hätt him ni eppes iwwer d'Bommeleeër gesot; um Geriicht sot de Charel Bourg awer, de Jos Steil hätt him 2003 an der Vakanz gesot, hie wéisst, wien de Bommeleeër wier. A méi nach: De Charel Bourg wollt d'Geriicht gleewen dinn, hien hättnogefrot, wéi säi Frënd Jos déi Behaaptung gemaach huet.De Jos Steil ass haut de grousse Problem vum Charel Bourg. Well de Jos Steil säi perséinleche Frënd war – si waren dacks zesummen um Tour, berufflech wéi privat, de Jos Steil huet an engem Haus gewunnt, wat der Famill vum Charel Bourg senger Fra gehéiert huet, a matzen an der Bomme-Serie ass de Jos Steil vun der Brigade mobile op de Kommando an der Stad bei de Charel Bourg versat ginn. An duerno war bal 3 Méint laang Rou un der Bomme-Front.

Am Prozess huet dat alles eng Roll gespillt, absënns awer dem Charel Bourg seng Roll an der avortéierter Observatioun op de Ben Geiben, wéi d'Bomm um Geriicht explodéiert ass. De Charel Bourg konnt ni credibel explizéieren, wat hien an där Nuecht genee gemaach an ordonnéiert huet. Säi Frënd Jos Steil huet jo bei där Observatioun eng verdächteg Roll gespillt, huet och kuerz viru sengem Doud d'Bommeleeër-Enquêteure gefrot, ob si hie verhafte kéimen ...



Dat ass - an zwee Sätz - den Enjeu vun de rezente Verhéier vum Charel Bourg: Wat weess hien? A wat huet hie gemaach? Am Bommeleeër-Joer 1985.