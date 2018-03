© Pierre Weimerskirch

Interview mam Marco Mille: Resumé vum Eric Ewald



Am Kontext vun der sougenannter Frisbee-Affär ëm eng presuméiert illegal Ecoute op den Elektronikfachmann Loris Mariotto hat RTL e Freideg de Moien en exklusiivt Hannergrondgespréich mam Marco Mille a mat sengem Affekot Me Laurent Niedner.Dobäi war et d'Nouvelle, dass d'Plainte vum fréiere Geheimdéngschtchef wéinst engem manipuléierte Verbatim vum ominéisen Auere-Gespréich tëscht him an dem Ex-Premier Jean-Claude Juncker verworf ginn ass; dogéint gouf ewell Appell gemaach.E Resumé vun deem Hannergrondgespréich ouni Mikro a Kamera vum Eric Ewald fir Radio Lëtzebuerg.