Non-lieu an enger Srel-Affär géint Ex-Geheimdéngschtbeamte (19.09.2018) An enger vun de sëllechen Srel-Affären proposéiert de Parquet e Non-lieu, dat heescht keng Uklo, géint 4 fréier Beamten vum Geheimdéngscht.

De Parquet wëll also kee Prozess géint si wéint dem Appartement, an deem si 2008 de Gérard Reuter, de fréiere President vun der cour des comptes, während 10 Méint logéiert haten.

Penal ass déi Geschicht also wahrscheinlech vum Dësch.

Politesch haten d'Srel-Affairen jo vill Suitten – mä dëse Volet dervun bleift also fir d'Geheimdéngschtleit Mille, Schneider, Kemmer a Kohnen ouni Konsequenzen.



Et geet drëms, datt de Gérard Reuter jo zu Bascharage an engem sécheren Haus, engem Safe house, vum Srel huet dierfe wunnen, 1.300 Euro Loyer de Mount hätt dat hien am Prinzip kascht. Déi éischt 10 Méint huet de Srel dat bezuelt – a nëmmen dorëms geet et hei – a vum Abrëll 2009 un huet dem Frank Schneider seng Intellienz-Firma Sandstone dat iwwerholl, anscheinend bis an de Februar 2014 – mécht roundabout zesummen eng 90.000 gespuerten Euro, bal 6 Joer gratis Loyer fir de Gérard Reuter, dee Mann, dee fréier d'Konte vum Staat a vum Srel kontrolléiert huet an dee bekannt war fir notoresch Geldproblemer.

De Parquet argumentéiert elo, hei wier kee Geld ënnerschloe ginn, et hätt keen Détournement de fonds publics ginn, mä nëmmen en éventuel Détournement du droit d'usage d'un appartement, et wier de Simple usage vun dem Appartement gewierscht – an duerfir d'Propose vum Non-lieu, an dee Volet vun der Srel-Affair kéint penal vum Dësch sinn. An déi Decisioun hätt de Charme, datt an engem Prozess net driwwer geschwat géif ginn, de Srel an duerno Sandstone eigentlech de Gérard Reuter aux Frais de la princesse logéiert hunn.





An do imposéiert sech e Réckbléck. Ugangs 2006 huet de Srel-Trio Mille-Schneider-Kemmer de Ministere Juncker a Frieden eng Power-Point-Presentatioun gemat – iwwer de Gérard Reuter, an deem seng dubiéis Aktivitéiten. Baséiert hu si sech op Dokumenter, déi beim Gérard Reuter – nu jee – fonnt gi waren. Riets ass gaang vu Blanchiment, Geldwäsch, do goung et ëm faraminéis Zommen vun afrikaneschen Ex-Diktatoren - Geld, dat schonn hei zu Lëtzebuerg war: 180 Lissouba-Dollar-Milliounen oder Fric, dee komme sollt, kamionsweis, an der Suite vun der Elf-Aquitaine-Affair. De Gerard Reuter hätt Kontakter gehat mat - schreift Paperjam - mat Barbouzards français, moitié voyous, moitié francs-maçons, deenen hien d'Dieren hei am Land sollt opmaachen. An et ass eben d'Vermutung gewierscht, de Srel hätt de Gérard Reuter wëlle roueg halen – hien, dee vill weess iwwer allméiglech Lëtzebuerger Dessousen, hien, dee jo am Joer 2000 - eestëmmeg och vun der Chamber - vu senge Fonctiounen suspendéiert ginn ass. Vläit och hätt hien sollen a Sécherheet bruecht ginn virun de geféierleche franséische Barbouzards.

An dës Srel-Affair huet och d' Affair Bommeleeër mat eragespillt. Well an hirer Reuter-Power-Point-Presentatioun haten d'Srel-Leit de Ministeren Frieden a Juncker och hir Stay-behind-Theorie vun den Attentater developpéiert. Eng Theorie, déi de Gérard Reuter am Joer 2013 nach voll gedeelt huet.

De Parquet gesäit de Logement vum Gérard Reuter als– net vu Geld – mä vum D. Datt den Usage e gewësse Geldwäert hat, spillt keng Roll.

De Srel an duerno d'Intelligenz-Firma Sandstone hate jo de fréieren an du suspendéierte President vun der Cour des comptes fir näischt wunne gelooss.

De Gérard Reuter ass logéiert ginn, zwee Joer nodeems de Srel-Trio Mille-Schneider-Kemmer de Ministere Juncker a Frieden eng Powerpoint-Presentatioun iwwer de Gérard Reuter gemat haten. Do gouf et Blanchiments-Informatiounen iwwer enorm Zommen, déi hei schonn op Banken louchen oder komme sollten. An et gouf dem Srel seng Stay-behind-Theorie iwwer d'Affair Bommeleeër. Wuelgemierkt: an der Presentatioun iwwer de Gérard Reuter krute déi Ministeren e Stay-behind- Bommeleeër-Aperçu. Mat der Haaptthees, datt et hei am Land och de Volet Sabotage vum Stay-behind ginn hätt. D'Commission d'Enquête vum Srel beschreift dat esou: „les agents du SREL venaient en 2006 à la conclusion, qu' à côté de la structure connue sous le nom de stay behind devait se trouver une autre structure“. Déi also d'Attentater gemat hätt.





De Gérard Reuter selwer huet am Abrëll 2013 am Interview iwwer d'Bommeleeër geschwat, mat däitlechem CIA-Bezuch. Ee Joer no deem Interview sinn de Gérard Reuter an de Luc Frieden als Zeien am Bommeleeër-Prozess opgetrueden a weder de Srel-Locataire nach de Justizminister konnt sech nach un eppes erënneren.



Ugangs Mee 2013 huet de Premier Juncker an der Srel-Enquête-Commissioun och iwwer d' Reuter-Affair ausgesot. Hien hat keng Explicatioun fir deem säi gratis Logement, huet gesot, hien hätt dat direkt gestoppt, wéi en et gewuer ginn ass

Am Raum stoung ëmmer d'Vermutung, de Gérard Reuter sollt viru sech selwer geschützt ginn. Oder awer roueg gehale ginn. Um Enn vu senger Auditioun huet de Premier verbattert rhetoresch gefrot:

Eng Verschwörung géint de Premier Juncker? Aus den eegene Reien eraus - eng geckeg Virstellung. Et sief drun erënnert, datt de Financier vum Frank Schneider sengem Sandstone d' General Mediterranean Holding (GMH) war. Mat Leit am Verwaltungsrot, déi Jacques Santer a Laurent Mosar heeschen.