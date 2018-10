De Frank Schneider, fréieren 2. Mann vum Srel, also dem Lëtzebuerger Geheimdéngscht. © RTL-Archiv

Um Geriicht: F. Schneider géint F. Bausch - Rep. Eric Ewald



Viru knapp 3 Méint ewell ass op der Cour d'appel an der Stad och den zweete Prozess, op zivillem Plang, tëscht dem Ex-Srel-Mann Fränk Schneider an dem François Bausch mat enger Néierlag fir de Minister op en Enn gaangen.Déi zweet Riichter hunn am Juli nämlech deem säin Appell géint en Uerteel aus dem Mäerz 2015 als net fondéiert zréckgewisen. D'Cour d'appel huet dat 1. Uerteel also confirméiert an dem fréieren zweete Mann am Geheimdéngscht och eng Indemnité de procédure vun 1.000 € zougesprach.

Virun déck 3 an engem hallwe Joer krut de Fränk Schneider um Stater Geriicht de symboleschen Euro als moralesche Schuedenersatz zougesot. Donieft war de François Bausch dozou veruerteelt ginn, bannent zwou Wochen den Artikel op sengem Internet-Blog mam Titel "SREL: der sichere Weg zum Totalschaden" erofzehuelen an eng Indemnité de procédure vu 750 € ze bezuelen. Woumat de Minister awer net d'accord war an an Appell goung.An zweeter Instanz hat hien ë.a. dorop plädéiere gelooss, dass hien nëmmen duerch eng disziplinaresch Mesure kéint bestrooft ginn, zu där et awer ni komm wär. D'Cour d'appel war awer d'accord mat der Analys vun den 1. Riichter, dass de Verstouss géint d'Vertraulechkeetsflicht e Feeler duerstellt, deen dem François Bausch seng Verantwortung engagéiert, ob eng disziplinaresch Prozedur an d'Weeër geleet gouf oder net. D'éischt Riichter hätten och zu Recht eng Violatioun vun där Vertraulechkeetsflicht zréckbehalen, well sech de grénge Politiker a sengem Artikel op ëffentlech an net-ëffentlech Sëtzunge vun der parlamentarescher Enquêtëkommissioun iwwert de Srel bezunn hätt; als Membre rapporteur vun där Kommissioun hätt hien där hire Konklusiounen net virzegräife gehat duerch Kommentaren op sengem Blog.De François Bausch hätt dorop net nëmmen Informatioune matgedeelt, mä och seng Suergen iwwert d'Machenschafte vu Srel-Leit, andeems hien op der Noutwendegkeet bestanen hätt, fir e strengen Deontologiecode fir d'Membere vum Geheimdéngscht anzeféieren. Déi 1. Riichter hätten deemno zu Recht säin Devoir de réserve iwwer seng Riedefräiheet gestallt, an den Tribunal hätt mat senger Veruerteelung zum symboleschen Euro, fir de moralesche Schued vum Fränk Schneider, net op onverhältnisméisseg Aart a Weis der Riedefräiheet vum François Bausch geschuet!