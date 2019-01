© RTL Archivbild

Et goung dobäi, ëm déi vum Affekot vum Marco Mille gefrote Revisioun vun engem Uerteel vun der Chambre du conseil vun der Cour d’appel. D'Cassatiounsgeriicht huet de Pourvoi vum Affekot vum fréiere SREL-Chef géint en Uerteel vun der Chambre du conseil vun der Cour d’appel zeréckgewisen.Déi hat am Juli d'Meenung vun engem Stater Untersuchungsriichter gedeelt: Deen hat do virdrun decidéiert, dass keng Information judiciaire am Zesummenhank mat enger Plainte vum Ex-Geheimdéngschtchef misst opgemaach ginn. An där Klo goung et ëm e Verbatim vum ominéisen Aueregespréich tëscht him an dem Ex-Premier Jean-Claude Juncker. Den Untersuchungsriichter an d'Chambre du Conseil hate fonnt, dass déi an der Plainte beschriwwe Faite kenger strofrechtlecher Qualifikatioun entsprieche géifen. Dem fréiere SREL-Chef säin Affekot hat 3 Cassatiounsmoyenen dogéint virbruecht.An deem 1. vum Me Laurent Niedner goung et ëm de Constat vun der Chambre du conseil, dass ënnert anerem an deem, vum Marco Mille als Verbatim qualifizéierten Dokument, néierens stéing, deen Text géif dat mat enger Auer opgezeechent Gespréich eent zu eent erëmginn, an dass dat Dokument net ënnerschriwwe war. Well déi Opnam der parlamentarescher Kontrollkommissioun an de Police- a Justizautoritéiten zur Verfügung stoung, wär deen "Verbatim just en inoffiziellt Dokument, dat nieft der Opnam bestéing, ma déi dat eenzegt Element, dat gëlle géif." Fir den Ex-Geheimdéngschtchef war dee „Verbatim“, deen der parlamentarescher Kontrollkommissioun virlouch allerdéngs eng Fälschung, am Géigesaz zur Transkriptioun, déi vun der Police judiciaire gemaach gouf. D'Cour de Cassation seet dozou: Well dee Verbatim dem Gesetz no kee geschützte Schrëftstéck duerstellt, war et richteg, dass den Untersuchungsriichter decidéiert huet, déi an der Plainte beschriwwe Faite géifen op strofrechtlechem Plang kenger Qualifikatioun entspriechen. Dee Moyen wär deemno net fondéiert.Och am zweete goung et ëm eng méiglech Fälschung, awer och ëm de Fait, dass d'Schrëftstéck net noutwendegerweis misst geschützt sinn. Fir d'Cassatiounsriichter stellt sech hei d'Fro vun der souveräner Aschätzung, duerch d'Appelinstanz, vu fakteschen Elementer, déi am Zesummenhank sti mat der defizienter Form vum Verbatim. Déi Aschätzung géif sech der Kontroll vun der Cour de cassation entzéien, soudass och dee Moyen net kéint ugeholl ginn.Am 3. da goung dovu Rieds, dass ënnert anerem d'Opnam an d'Transcriptioun dovun net zesummen am Ëmlaf waren an d'parlamentaresch Kontrollkommissioun dem gefälschte Verbatim Glawe geschenkt hätt; well de Marco Mille net dozou gehéiert gouf, hätt dat desastréis Konsequenze fir hie gehat. D'Cassatiounsriichteren hunn awer och dee Moyen zréckgewisen, well d'Dokument keng Valeur probatoire an eleng d'Opnam gegollt hätt, déi d'parlamentaresch Kontrollkommissioun zur Verfügung hat.