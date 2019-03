De Paul Haan © Nico Graf

Perquisitioune bei Gendarmen



E Beispill ass de Paul Haan, fréiere Beamten an der Police judiciaire.

Am Gespréich: Marc Thoma, Nico Graf a Paul Haan (v.l.).

Datt Verhéier a Perquisitiounen organiséiert gi géint déi 6 Gendaarmen, déi aus dem Bommeleeër-Prozess als verdächteg ervirgaang sinn, dat huet seng Logik. Esou ass gewosst, datt beimperquisitionnéiert ginn ass an datt säin Telefon ofgelauschtert ginn ass. Och beimgouf et eng Perquisitioun an och bei deenen anere Verdächtegen.Méi verwonnerlech ass eben, datt och dean déi Millen erageroden ass. Méi genee: Am Mäerz 2017 sinn d'Bommeleeër-Enquêteure bei de Paul Haan heemkomm an e puer Deeg laang gouf hien zimlech serréiert verhéiert an dunn, Mëtt Mäerz, stounge se op eemol virun der Dier, haten e puer eidel Këschte bei sech an eng Ordonnance comme quoi si eng Perquisitioun beim renomméierte pensionéierten Enquêteur maache géifen.Gesagt, getan. A si hunn an hire Këschte Saache matgeholl, Schrëftstécker, Computeren an USB-Sticken. An – wat de Paul Haan besonnesch rose gemaach huet – och säin Handy hunn se matgeholl. Well hien hefteg protestéiert huet, krut en deen Telefon ëmmerhin deen aneren Dag erëm zeréck. Eng Computer-Festplack krut en nëmme futti erëm.Ënner dem Stréch: De Paul Haan, deen heiansdo an net wierklech an der Bommeleeër-Affär enquêtéiert huet oder och net huet dierfen enquêtéieren, an deen de fréiere Gendarmerie-Chefonbedéngt ofschéisse wollt, dee Paul Haan ass behandelt gi wéi e Verdächtegen an der Affär.Net genuch domat: Op d'mannst 2 fréier enk Kollege vum Paul Haan haten och Perquisitiounen. An och bei hinne si Computere matgeholl ginn a si si stonnelaang verhéiert ginn. D'Pointe dobäi ass: Déi dräi – de Paul Haan a seng Kollegen – dat waren déi dräi, déi am Oktober 1985 mat op Bréissel gefuer waren, fir do eng Observatioun op den deemools verdächtegeze organiséieren, also op de fréiere Chef vun der Brigade mobile, aus deenen hire Reie jo d'Bommeleeër ze komme schéngen. Seet de Parquet a soen d'Enquêteuren.Den haut verdächtegenvun der Sûreté war deemools och mat op Bréissel an hie war deen Eenzegen, deen iwwerhaapt mat belsche Beamten ze schwätze kritt hat.Pour Rappel: E puer Deeg no där sënnloser Missioun op Bréissel war d'Attentat op d'Geriicht. De Ben Geiben sollt jo an d'Land kommen, dunn erëm net, du war en awer do, d'Bomm war explodéiert, säi Frënd a fréiere Kolleghat sech ganz komesch a verdächteg beholl, op de Ben Geiben war mat SREL-Beamten eng Observatioun lancéiert ginn. Mä dee Geiben konnt d'Land verloossen, ouni interpelléiert ze ginn. An een Dag drop war d'Spur Geiben dout.Alles dat hat am Prozess jo eng grouss Roll gespillt an interesséiert elo d'Enquêteuren nach ëmmer. An dat heescht am Kloertext: Et huet sech näischt geännert - de Ben Geiben ass nach ëmmer am Dossier dran, wéi déif an a wéi enger Roll, dat muss gekläert ginn. Anscheinend och mat Perquisitioune bei fréiere Gendaarmen, déi als integer gëllen.