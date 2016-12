© Marc Thoma / RTL Télé Lëtzebuerg

D'Affär Bommeleeër ass erëm do. Méi genee, d'Fro, ob et eng Verbindung gëtt tëschent der Affär vun der Kasär zu Vielsalm 1984 an den Attentater hei am Land.

De belsche Mercenaire Lucien Dislaire seet um Mëttwoch am Wort, Vielsalm, dat wier eng Saach vu klenge Gangster gewiescht. Geschoss hätt do un truand français, deen him, Dislaire, dat zouginn hätt.

Dislaire / Reportage Nico Graf



Net iwwerzeegt iwwer déi Ausso ass den Nico Graf.

Do ass en also erëm, de Lucien Dislaire. Deen am Mee 2014 am Bommeleeër-Prozess opgetrueden ass an do hat hien en T-Shirt un, op deem stoung ze liesen Mercenary 1960. Wëll soen: ech, Dislaire, war an de 60er Joer Katanga-Mercenaire am Kongo, wou e Putsch war géint d'Republik Kongo a wou déi faméis Katanga-Mercenairen op der Säit vun de Putschiste waren, déi am Optrag vu belschen Interête gekämpft hunn an duerfir bezuelt gi sinn. Domadder hat den Dislaire hat sech am Prozess als bezuelten Zeien geout, ier hien eppes gesot hat.

Haut seet hien, d'Attack op d'Kasär zu Vielsalm 1984, wou jo en Ënneroffizéier schwéier blesséiert gi war, wier vu klenge Gangster duerchgefouert ginn. Ee vun deenen hätt him dat zouginn. Problem ass just, dee Mann, deen dat zouginn hätt, deen ass elo dout, wat praktesch ass.





© Marc Thoma / RTL Télé Lëtzebuerg © Marc Thoma / RTL Télé Lëtzebuerg © Marc Thoma / RTL Télé Lëtzebuerg « ZréckWeider »

Iwwer d'Attack zu Vielsalm gouf et ëmmer dräi Theorien: déi vun de klenge Gangster, déi vun de Cellules Communistes Combattantes an eben déi vum NATO-Manöver Ösling 84, dat aus dem Rudder gelaf wier, dat eescht gi wier. An et wier e Virleefer vun de Lëtzebuerger Bommenattentater gewiescht.

Am Prozess ass den Dislaire gefrot ginn, ob Vielsalm eppes mat de Bommeleeër ze dinn hätt. Hien huet ronderëm de Bräi geschwat, fir dunn ze soen, datt et géif kee Lien ginn. An am Gank um Geriicht sot hien awer, hien wier als NATO-Zivilist mat Lëtzebuerger ënnerwee gewiescht. Wann een d'Kommandanten um Weekend un d'Grenz gefouert huet, war et jo wuel, well si de Weekend doheem verbrénge wollten. "D'Jonge vun Dikrech" huet hie se genannt, déi ee senger Meenung wuel och hätt missten am Bommeleeërprozess héieren.

Lëtzebuerger also am Kontext Vielsalm ënnerwee, e puer Méint, ier déi éischt Bomm um Pylône zu Beidler explodéiert ass. Méi nach, an der Noperschaft vu Vielsalm wier e Pylône während engem Manöver attackéiert ginn, dat 15 Kilometer vu Vielsalm ewech.





© RTL Radio Lëtzebuerg / Nico Graf © RTL Radio Lëtzebuerg / Nico Graf © RTL Radio Lëtzebuerg / Nico Graf « ZréckWeider »

De fréiere belsche Katanga-Mercenaire liwwert also e ganz kontradiktoresche Message iwwer eventuell militäresch Participatioun un de Bommen-Attentater. D'Défense-Affekotin Lydie Lorang geet jo gär der Militär-Pist, der Yankee-Pist no, wat d' Bommeleeër ubelaangt. Hien huet sech d'Fro gestallt, ween dat iwwerhaapt war a wisou dogéint ni enquetéiert ginn ass. An déi Fro stellt sech d'Affekotin och. Grad well ee weess, datt den Här Harpes déi Piste deemools aus den Enquêten erausgeholl huet, obwuel de Lucien Dislaire sot, datt si zu Vielsalm trainéiert goufen an dat dann doheem weider gemaach hunn.

Ënnert dem Stréch bleift festzehalen, datt de Lucien Dislaire e Mann ass, dee sur commande geschafft huet, als Mercenaire, deen och nach esou schwätzt. Wann hien also haut op kleng Gangster zu Vielsalm weist, da muss een iwwerleeën, vu wat hien oflenke wëll.