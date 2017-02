Kult is Back

125 Millioune Mol huet sech den Handy, déi Zäit vun en um Maart war, verkaf. D'Gerät hat de Ruff, datt et net futti ze kréie wier.Wéi sech vill Gerüchter halen, soll Nokia um Mobile World Congress, Enn Februar, eng Neioplo vum Klassiker virstellen. Dat op alle Fall mellt Venture Beat . Hiergestallt gëtt den neien 3310, souwéi zwee nei Smartphonen op Android-Basis, vum Finneschen Hiersteller HMD-Global, déi d'Rechter fir Nokia-Geräter hunn.Um Enn vum Joer 2000 gouf den 3310 als Successeur vum 3210 virgestallt. Well den Akku vum Handy quasi éiweg gehalen huet an den 3310 enorm stabil war, huet d'Gerät haut quasi Kult-Status.