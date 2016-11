An Zukunft soll een op Netflix net nëmme Filmer a Serien streamen, mä och erofluede kënnen.

D'Zentral vun Netflix a Kalifornien

Netflix bitt senge Clienten eng nei Optioun. Am Plaz Serien a Filmer nëmmen online kënnen ze kucken, sollen d’Clienten an Zukunft e puer Serien a Filmer och kënnen eroflueden a se zu engem spéidere Moment do kucken, wou keng Verbindung méiglech ass.

D’Serien “Orange is the new Black”, “The Crown”, a “Narcos” maachen den Ufank.