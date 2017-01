Dat huet dee südkoreanesche Handyproduzent bekannt ginn. 700 Experten hunn iwwer 200.000 Apparater a ronn 30.000 Batterië getest. Wéi et heescht, géif Samsung d'Responsabilitéit fir dëst Versoen iwwerhuelen.



Nodeems déi éischt Telefonen am September zejoert a Brand gerode waren, hat den Handyproduzent eng Austauschaktioun an d'Wee geleet. Nodeems dunn awer och d'Ersatzapparater a Brand gerode sinn, gouf de Modell ganz vum Marché geholl.