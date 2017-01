Le samedi 21 janvier 2017, la Luxembourg Tech School a organisé, en collaboration avec le Technoport à Belval, une compétition autour du développement de jeux vidéo.



Neuf équipes de jeunes âgés entre 15 et 20 ans, soit plus de 80 participants, s’y sont affrontées. Ils ont démontré qu’il est possible d’imaginer un jeu vidéo à un niveau professionnel en 12 semaines. Le jury a désigné 3 gagnants au bout de deux heures de délibération, saluant l’excellent niveau des projets soumis.



Le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, a remis le prix du meilleur jeu de divertissement (Best Fun Game) à Lucca Nicoletti et Lukas Pierce pour le projet Gravity Assist; la catégorie du meilleur jeu éducatif (Best Educational Game) a été remportée par Stanislas Briaud, Andy Cooper et Marion Gonner pour Strong Bonds. La meilleure équipe (Best Team) était composée d’Andrea Christensen, Daphné Mayor, Lucy Munster et Fabien Schanet, qui ont développé Utopia.



Le programme «3 times 3 months» de la Luxembourg Tech School vise à accompagner les futurs professionnels des technologies numériques dans les domaines porteurs que sont le développement de jeux vidéo (Gaming), la gestion de bases de données de très grande taille (Big Data) ou les applications de la technologie financière (FinTech). Il s’agit d’une initiative conjointe entre Digital Lëtzebuerg et le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse à travers le Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologies (SCRIPT) et le Centre de gestion informatique de l'éducation (CGIE). Les cours de la Luxembourg Tech School sont assurés par le Dr Sergio Coronado.