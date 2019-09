Une fraction de la population est capable d'accomplir des prouesses inutiles avec leur corps. Faites-vous partie des heureux élus?

1. AVOIR LE POUCE DE L'AUTO-STOPPEUR

Ok, on commence avec un super-pouvoir plutôt fréquent puisqu'un quart de la population en serait capable: avoir le pouce de l'auto-stoppeur. En clair, vous pouvez plier votre pouce à l'envers et en angle-droit. Cette hyper extensibilité est génétique, donc à moins d'être sado-maso, ne cherchez pas à l'acquérir par vous-même.

Utilité du super-pouvoir:



Prendre de l'élan pour frapper plus fort sur sa manette de jeux

Frimer à la récré

Passer pour un tordu quand vous faites de l'auto-stop

2. LEVER UN SEUL SOURCIL

On continue avec du "facile": une personne sur cinq serait capable de hausser un seul sourcil. Mine de rien, si vous y arrivez, cela montre que vous disposez d'une plus grande maîtrise de vos muscles faciaux que 80% de la population. Mais bonne nouvelle pour les gens normaux, vous pouvez entraîner le muscle corrugateur du sourcil à l'origine de ce mouvement trop badass.

Utilité du super-pouvoir:



Être un gentleman comme Sean Connery

Faire rire comme Jean Dujardin

Mettre en PLS comme The Rock

3. BOUGER SES OREILLES

Voilà un autre héritage de nos ancêtres les singes, dont est capable une personne sur cinq. Les muscles à l'origine de ce mouvement indépendant des oreilles sont désormais atrophiés, donc c'est plutôt cool d'y arriver. Attention les tricheurs, faire bouger ses oreilles en soulevant ses sourcils ne compte pas.

Utilité du super-pouvoir:



Déconcentrer votre interlocuteur en battant des oreilles

chasser ce foutu moustique qui vous bzzzz les tympans

Pratiquer l'écoute sélective

4. AVOIR UNE LANGUE SUPER-SOUPLE

Étire ta langue devant toi, puis touche ton nez ou ton menton avec. Si tu as réussi, bravo, tu fais partie des 10% de la population qui ont une langue particulièrement souple et musclée. Si tu arrives à la plier en deux ou à la replier sur elle-même, c'est tout aussi rare. Et si tu arrives carrément à faire une vague en la pliant en trois, tu es un X-Men puisqu'1% de la population en est capable.

Utilité du super-pouvoir:

Boire comme un chien

Obtenir la nationalité luxembourgeoise (c'est le pays de la souplesse linguistique)

( - interdit aux moins de 18 ans -)

5. TOUCHER SON COUDE AVEC SA LANGUE

On termine avec un super-pouvoir super-rare, puisque une personne sur cent serait capable de toucher son coude avec sa langue. Essayez, pour voir! (Non, attendez d'être chez vous, votre voisin vous regarde bizarrement).

Utilité du super-pouvoir: