Ok, personne n'est parfait et chaque animal est différent. Mais voici cinq erreurs universellement reconnues comme vraiment pas cool pour votre toutou ou votre matou.

1-LE RÉVEILLER ALORS QU'IL PIONCE GENRE "EH OH WAIT WHAT THE F***?"

Ouais, votre chat vous saute dessus à 3h du mat et prend votre visage pour un oreiller. Ouais, pendant votre sieste, votre chien vous broie les tympans en discutant avec son ami imaginaire. Et alors: ce n'est pas une raison pour se venger et le réveiller pendant que lui, il dort!

Déjà parce que vous valez mieux que ça. Et puis surtout parce que ce n'est pas cool. Car comme pour vous (bizarrement), un réveil en sursaut induit un stress pour l'animal. S'il vous ennuie durant la nuit, interrogez-vous sur les possibles causes: manque d'exercice physique ou d'attention durant la journée, accès à la nourriture ou à des jouets pendant la nuit...

2- LUI FAIRE TROOOOOOOOOOOOOOOP DE CÂLINS

Avec ce second commandement, j'entends déjà hurler les fanatiques: "Que les Dix Plaies d'Égypte s'abattent sur l'impie qui a osé blasphémer mon sacro-saint droit au marathon de papouilles et aux bisous-mitraillettes"!

Ma réponse avec cette citation de Saint-François d'Assise: "Qui trop embrasse mal étreint, #matoo ptdr".

Oui, vous débordez d'amour pour votre chien ou votre chat, mais le submerger en permanence de câlins est une erreur. Trop d'affection n'est pas naturel pour les animaux, cela peut provoquer un certain stress. Règle d'or: être attentif à leurs réactions. Ok, un chat sera souvent plus explicite ("tortillage dans tous les sens" "coup de patte" "je me taille"), mais les chiens aussi disent stop, à leur manière. Les écouter, c'est la meilleure façon de les aimer!

3- LEUR DONNER DES ORDRES PAS CLAIRS DU TOUT CAR VOUS UTILISEZ TROP DE MOTS EN FAIT ET ÇA SERT À RIEN D'ABORD

On va parler des ordres donnés aux chiens. Vous pouvez toujours essayer de donner des ordres à un chat, mais il va certainement vous fixer avec ses beaux yeux mystérieux avant de recracher une boule de poil.

Avec un chien, ça marche mieux. Mais encore faut-il donner un bon ordre. La règle: un mot suffit, ne racontez pas votre vie! Évitez les phrases à rallonge, car pour un chien, la sémantique humaine est aussi indigeste qu'une tablette de chocolat. Et pour ne pas créer de confusion inutile, utilisez toujours le même mot pour donner le même ordre.

4-UTILISER LA MÊME LITIÈRE POUR TOUS VOS CHATS (PAS DE GAME OF TRÔNES PLEASE)

Imaginez: vous êtes aux WC, posé, au calme, puis votre moitié se pointe et vous demande de faire un peu de place et vous hurlez noooon... Pas cool.

Bah vos chats, c'est pareil, ce sont aussi des animaux pudiques, fiers, et solitaires lorsqu'il s'agit de couler un bronze. Ils ont besoin d'intimité et d'une litière sans les odeurs des autres, car leur mignon petit nez moustachu est cent fois plus sensible que le nôtre. Bref, comme le dirait un Lannister, il ne peut y avoir qu'un king sur le trône.

5-L'ABANDONNER

Faut-il vraiment expliquer pourquoi? Allez, quelques images qui valent mieux qu'un long discours.