C'est ce mercedi sur l'A4 que, pour la première fois en France, un péage sans barrière est installé.

Le terme de "barrière de péage" pourra-t-il bientôt être rayé de notre vocabulaire. C'est en tout cas ce que met en avant l'opérateur Sanef qui a investi 5,4 millions d’euros et 15 mois de travaux pour installer le premier péage sans barrière de France.

Ça se passe sur l'autoroute A4, entre Metz et Saint-Avold, sur la commune de Boulay, en Moselle. Le diffuseur n°38 permet les échanges depuis et vers Paris et Strasbourg.

Cette zone à fort trafic domicile/travail aux heures de pointe connaissait des remontées de file et des ralentissements au péage de Boulay. C'est pourquoi c'est à cet endroit que le péage sans barrière est installé.

Avec ce système sans barrière, le péage ne constitue plus une rupture du parcours autoroutier, on ne doit pas changer de file, chercher sa monnaie ou sa carte...

Le fonctionnement est simple: les clients circulent à la vitesse autorisée (50 km/h pour les bretelles de Boulay), passent sous un portique et leur véhicule est détecté grâce aux équipements d’antennes, de dix caméras et de laser.

© Sanef

COMMENT PAYER?

Le conducteur qu'il soit régulier ou occasionnel dispose de quatre moyens distincts pour s'acquitter de son passage au péage.

Un badge de télépéage, pour les habitués et les poids lourds.

Une étiquette électronique de paiement, à coller au pare-brise (se le procurer sur www.boulay.sanef.com)

À la borne automatique, disposée après le péage pour payer son dû, à pied

Sur site internet de la Sanef, pour payer en ligne après son passage, en s'identifiant avec son immatriculation.

L'utilisateur dispose d'un délais de 10 jours pour effectuer son paiement après lesquels il reçoit une lettre lui demandant de régler les sommes dues, sans pénalité et lui fixant un un délai de paiement supplémentaire.

Puis, si les incidents de paiement se répètent, une indemnité forfaitaire de 20 € par trajet est appliquée.

Déjà installée à Dublin, Vancouver et Dartford, cette solution est considérée comme "le péage de demain" par la Sanef.