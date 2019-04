Un "colorant dangereux et inutile" est toujours présent dans de nombreux dentifrices, notamment ceux des enfants, dénonce une vaste enquête.

Deux tiers des dentifrices vendus en France contiennent du dioxyde de titane, selon l'association "Agir pour l'environnement".

L’association a étudié 408 dentifrices dont 59 pour enfants, vendus en grandes surfaces, pharmacies,parapharmacies et magasins bio. Le résultat est peu flatteur : 2/3 des dentifrices (271 dentifrices sur 408) contiennent du dioxyde de titane, dont 25 bios. De plus, 1 dentifrice pour enfants sur 2 en contient (29 dentifrices sur 59).

Cette substance est accusée de provoquer de nombreux problèmes de santé : lésions précancéreuses du colon, troubles du système immunitaire, altérations de la barrière intestinale...

INTERDIT DANS L'ALIMENTATION, PAS DANS LES DENTIFRICES

Aucun des 271 dentifrices ne précise sur son emballage si le dioxyde de titane présent est à l’état nanoparticulaire.

Or, "les dangers du dioxyde de titane sont encore plus préoccupants quand il est présent sous forme de nanoparticules" précise l'enquête. Ils ont notamment étudié un dentifrice goût fraise d'une grande marque pour enfants, et le résultat est sans appel : "47% du dioxyde de titane est présent sous forme de nanoparticules".

"Nous sommes fortement exposés à cette substance, parce que nous l’ingérons en partie, surtout les enfants,et parce qu’elle est en contact quotidien avec notre bouche, muqueuse fragile et perméable" explique Magali Ringoot, responsable de la campagne sur les nanomatériaux à Agir pour l’Environnement. "Il serait incohérent de tolérer le dioxyde de titane dans les dentifrices alors qu’on l’interdit dans l’alimentation"!

Vers la mi-avril, un arrêté de suspension du dioxyde de titane dans les produits alimentaires doit être publié en France. Cet arrêté s’appuie sur de nombreuses alertes en provenance d’agences sanitaires et de la communauté scientifique sur la toxicité de cette substance.