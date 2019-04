Mauvaise surprise pour les gérants de l'Assiette au Boeuf: un voleur est venu "visiter" leur restaurant la nuit dernière. Les caméras ont tout filmé.

"Montre-nous ta tête, allez! Voilà, on te voit! La police va pouvoir te rechercher maintenant!" Les gérants de L'Assiette au Bœuf, restaurant situé au bord de la Moselle à côté du Temple Neuf, à Metz, sont furax. Dans la nuit de lundi à mardi, un homme s'est introduit dans leur établissement "entre 2h30 et 3h" pour y voler les pourboires du personnel, plusieurs bouteilles de champagne et... du pain brioché, avant de briser une fenêtre puis un gros bac à fleurs et de s'enfuir par le Moyen Pont.

Adrien Mougenot, le gérant, a été prévenu par la femme de ménage ce mardi matin, vers 6h. Une plainte a déjà été déposée. "On a vu tout ce qu'il a fait sur les vidéos de nos caméras de surveillance. Il est resté une demi-heure. À mon avis, il était ivre. Heureusement que je ne l'ai pas croisé car je ne sais pas comment j'aurais réagi..." confie le patron du restaurant, qui possède également le Boogie Burger situé juste à côté... et cambriolé lui-aussi il y a quelques temps: "deux vols en six mois, ça fait quand même beaucoup!"

"J'AI PEUR POUR MES EMPLOYÉS"

Les images de ce vol ont été diffusées dans la journée sur la page Facebook de ce restaurant réputé (notamment) pour sa belle terrasse. Adrien Mougenot estime le montant total du préjudice à environ 5.000 euros. "Mais ça entraîne aussi des soucis et une grosse perte de temps: je viens de passer 4 heures avec la police judiciaire pour faire les relevés d'empreintes et il faut faire marcher les assurances. C'est d'autant plus désagréable que 70% de mes employés sont des femmes et que j'ai peur pour elles."

Le restaurant a d'ores et déjà repris ses activités et a continué d'accueillir ses clients ce mardi midi. Les gérants espèrent, maintenant, que le voleur soit retrouvé.