La voiture reste le moyen de déplacement privilégié par les Français... mais cela leur coûte de plus en plus cher! Beaucoup rêvent désormais de déménager plus près de leur travail.

Les Français sont toujours accros à leur voiture, confirme une étude menée par Hellowork et citée par nos confrères de France Info. Plus des deux tiers d'entre eux l'utilisent tous les jours pour se rendre au travail. Suivent les transports en commun, tandis que les moyens de transports alternatifs, comme le vélo (3%), restent marginaux. Problème : se rendre au travail en voiture coûte de plus en plus cher. Jusqu'à 150 euros par mois en moyenne pour ceux qui viennent de petite ville, par exemple. Car évidemment, tout dépend du lieu de résidence et des trajets. TROIS QUART DES FRANÇAIS AIMERAIENT DÉMÉNAGER Les habitants des grandes villes sont ceux qui s'en sortent le mieux : pour eux, le budget mensuel du transport se situe entre 50 et100 euros. Mais dès qu'on s'éloigne des grandes villes, la facture grimpe autour de 100 euros pour les habitants des villes de taille moyenne, et de 100 à 150 euros pour les habitants des petites villes. Résultat, 42% des résidents des petites villes déclarent que ce budget transport impacte "fortement" leur pouvoir d'achat. Ce qui motive trois quart des Français à envisager un changement de job pour se rapprocher de leur domicile! Évidemment, les frontaliers qui travaillent au Luxembourg, et qui y font le plein de carburant, doivent avoir un budget voiture plus avantageux que leurs autres compatriotes... Mais au niveau temps de transport, ils sont certainement perdants!