Un père et un fils roulaient sur l'A31 avec une grosse somme destinée à "acheter des voitures". Le tribunal de Thionville les a condamné à de la prison ferme pour blanchiment.

Un père et un fils venus de Pologne ont été contrôlés sur l'A31, à hauteur de Thionville, le mercredi 3 avril, rapporte le Républicain Lorrain.

Jusque-là, rien d'anormal : chaque ressortissant de l'Union Européenne est libre de circuler à l'intérieur des pays membres. Mais la libre circulation des personnes a ses limites, surtout lorsque les biens transportés dépassent une certaine somme. En l’occurrence, au-delà de 10.000 euros en cash, les citoyens de l'Union doivent déclarer cette somme aux douanes.

Ce que ce duo venu de Pologne a omis de faire. Et on comprend pourquoi : les douanes ont trouvé 9.000 euros sur le père, 800 euros sur le fils... et 134.000 euros dans le coffre de leur Mercedes, en petites coupures cachés dans des sachets.

DES EXPLICATIONS CONFUSES

Les deux hommes, poursuit le Républicain Lorrain, ont expliqué être venus en France pour acheter des voitures, et n'ayant pas trouvé leur bonheur, s'apprêtaient à repartir pour Berlin.

Sauf que leurs explications confuses n'ont pas convaincu le tribunal de Thionville, qui rappelle que le jeune homme a déjà été contrôlé par les douanes en 2016, avec 36.700 euros sur lui.

À l'époque, il n'avait écopé que d'une simple amende. Cette fois-ci, le tribunal a estimé qu'il s'agissait clairement d'une affaire de blanchiment d'argent. Le père et le fils ont été condamnés à deux ans de prison, leur argent a été confisqué, et ils devront s’acquitter d'une amende douanière de 71.537 euros (50% de la somme découverte). À leur sortie de prison, ils auront l'interdiction de se présenter sur le territoire français pendant cinq ans.