Un accident de personne survenu sur les voies a entraîné l'interruption de la circulation des trains sur la ligne Metz-Remilly.

Accident mortel sur les rails jeudi matin en Moselle où une femme de 33 ans a été percutée par un TER.

Les secours ont été engagés peu avant 7h mais n’ont pas pu sauver la victime. Percutée de plein fouet, elle est décédée sur place. Les circonstances de l’accident restent à déterminer.

L’accident de personne a entraîné une "interruption totale de la circulation sur les deux voies" comme nous l’ont confirmé les services de la SNCF.

Cette perturbation a duré plus de 3 heures et a entraîné des suppressions et des retards sur la ligne Metz-Remilly. "Très peu de bus de substitution ont pu être organisés" nous admis notre contact à la SNCF.

La circulation a repris "progressivement" à 10h15.