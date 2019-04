Un accident aux suites tragiques s'est produit samedi matin peu après 6h, les responsables étaient en état d'ivresse.

Un homme âgé d'une trentaine d'années a été renversé par une puissante voiture tout près de la place de la République selon nos confrères du Républicain Lorrain.

Selon leurs informations confirmées par le parquet de Metz, la victime aurait succombé à ses blessures dans le courant de la matinée. Le Smur ainsi que les sapeurs-pompiers de Metz sont rapidement arrivés sur les lieux afin de prendre la victime en charge et lui prodiguer les premiers secours.

Un hélicoptère d'assistance médicale a rapidement dû être dépêché sur les lieux vu la gravité des blessures de la victime.

Selon les témoins, la voiture roulait à grande vitesse lorsqu'elle a percuté le jeune homme de plein fouet. Son pronostic vital était très engagé lors de son transfert en hélicoptère vers l'hôpital de Nancy.

Les deux suspects avaient déjà été appréhendés avant le tragique accident par une patrouille dans les environs de la gare de Metz mais avaient réussi à s'échapper. Dans leur course, ils ont renversé quelques poteaux et frôlé plusieurs arbres avant de perdre le contrôle de leur véhicule. C'est là que leur BMW a mortellement percuté le piéton.

Ils ont finalement été tous les deux rattrapés par la police dans les rues des Clercs et Sperenoise après avoir une nouvelle fois tenté de s'échapper, en laissant leur véhicule derrière eux.

Les deux occupants de la grosse cylindrée ont été interpellés par les forces de l'ordre et placés en garde à vue. Âgés de 27 et 33 ans, ils sont originaires de Moselle-Est et étaient tous les deux en état d'ivresse au moment des faits. Leur audition s'est déroulée ce samedi après-midi.