Un incendie a dévasté un club libertin, une auto-école et des bureaux dans la nuit de mardi à mercredi, à Mondelange. L'origine du sinistre n'est pas encore connue.

Il ne reste plus grand chose du club privé "Elle et Lui" et de l'auto-école qui se partageaient des locaux à Mondelange, dans l'impasse des Cyclamens. Un violent incendie s'est en effet déclaré la nuit dernière sur 250 m², la fumée se dégageant jusqu'à l'autoroute A31 empruntée quotidiennement par les frontaliers.

Les pompiers mosellans ont utilisé deux fourgons pompe-tonne, quatre lances d'incendie et deux grandes échelles pour venir à bout des flammes. Ils étaient accompagnés sur place par la gendarmerie, le propriétaire des lieux et l'élu municipal. Sur Facebook, le gérant du club privé a confirmé la fermeture de l'établissement "jusqu'à nouvel ordre".