Depuis le début de l'année 2019, 14 personnes ont été tuées sur les routes de Moselle (1er janvier au 31 mai 2019).

Après une hausse en début d'année, le nombre d'accidents de la route a connu une baisse aux mois d'avril et mai par rapport à l'année 2018. Le nombre de morts sur les routes de Moselle a lui aussi baissé ces derniers mois.

La préfecture de la Moselle précise que 14 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route pour les cinq premiers mois de l'année. Ce chiffre, moins élevé qu’en 2018 à la même période (où on dénombrait 23 morts sur les routes), nécessite cependant de maintenir une vigilance toujours plus accrue sur nos routes.

À l’occasion de ce long week-end de la Pentecôte, d’importants flux de circulation sont attendus sur les routes. Il convient de redoubler de vigilance et de prudence.

Les forces de l'ordre rappellent que la vitesse est la première cause de mortalité sur les routes de France, suivie de la conduite sous alcool ou stupéfiants. Ils insistent aussi sur le respect des distances de sécurité et la vigilance lorsque les conditions météorologiques sont défavorables.