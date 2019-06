75 ans après leur séparation, un vétéran américain a retrouvé son premier amour, à Montigny-lès-Metz.

Quand on voit ce type d'histoire dans un film, on n'y croit pas vraiment. Mais c'est pourtant ce qui est arrivé: en marge des commémorations du 75e anniversaire du Débarquement, France 2 a réussi à réunir un vétéran américain et son premier amour, une Française née à Briey dont il était tombé amoureux en 1944.

Ce soldat américain, c'est Kara Troy Robbins. Il stationnait en Meurthe-et-Moselle en 1944. À Briey, il rencontre Jeannine Ganaye, devenue Pierson plus tard, une jeune femme de 18 ans. Ils tombent amoureux, mais il doit partir deux mois plus tard, pour le front Est.

Chacun vivra sa vie, de part et d'autre de l'Atlantique. Mais ils ne se sont pas oubliés.

Le vétéran avait fait le vœu de contacter sa famille à l'occasion de sa venue en France pour les commémorations du Débarquement et les journalistes de France 2 l'ont suivi pour exaucer ce vœu, en retrouvant Jeannine Ganaye, 92 ans, dans une maison de retraite de Montigny-lès-Metz.

75 ans après leur séparation, les deux anciens amants se donc sont revus. Et pour les deux nonagénaires, les souvenirs sont encore très présents. "Je t'ai toujours aimée, tu n'as jamais quitté mon cœur", lance K.T. Robbins à son amour de jeunesse. "Quand il est parti dans le camion, j'ai pleuré bien sûr, j'étais très triste. J'aurais aimé qu'après la guerre il ne retourne pas en Amérique", confie 2 Jeannine Pierson, aujourd'hui veuve et mère de cinq enfants.

Aujourd'hui tous les deux veufs, ils se sont promis à demi-mots de se revoir. Après plusieurs heures de tendres retrouvailles vient l'heure des adieux. "Jeannine, je t'aime ma chérie", a lancé l'Américain en partant.