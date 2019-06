Un poids lourd a traversé le terre-plein central sur l'E411 à hauteur de Custinne ce qui a entraîné la fermeture de l'autoroute aux alentours de midi.

Peu avant 11h, un poids lourd a "explosé" la berne centrale sur l'E411 à hauteur de Custinne. Le camion a fini sur le flanc et a déversé toute sa cargaison de bois entraînant la fermeture de l'E411 vers Luxembourg.

A 14h15, la Sofico nous a confirmé que la perturbation était toujours en cours et que l'autoroute restait fermée vers Arlon/Luxembourg. Vers Bruxelles, "une voie supplémentaire" a été rouverte depuis l'accident.

Les secours sont parvenus à redresser le poids lourd et inspectent actuellement la chaussée à la recherche d'éventuels dégâts. Notre contact nous a assuré que dès que ces vérifications seront faites "nous rouvriront progressivement les voies vers le Luxembourg".

En attendant, une déviation a été mise en place dans le sens Bruxelles-Luxembourg: il faut prendre la N97 à Achène puis la N4 vers le Grand-Duché. Vers Bruxelles, un "itinéraire de délestage" a été implémenté via l'A26/E25 à Neufchâteau et via la N4.

Nous n'avons toujours pas d'informations concernant d'éventuels blessés mais la Sofico nous a confirmé que seul le camion "était seul en cause". Pour leur part, nos confrères belges parlent d'un "accident grave".

Plus de détails dans le courant de l'après-midi.