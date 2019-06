Une voiture a été filmée ce vendredi matin en train de faire demi-tour sur l'A4, à proximité de Semécourt.

Grosse frayeur pour ce chauffeur de poids-lourd ce vendredi 21 juin, vers 8h: alors qu'il se dirigeait vers Paris, celui-ci s'est retrouvé en face d'un véhicule circulant à contresens sur l'A4, en Moselle. Après plusieurs gestes échangés, l'automobiliste a finalement pris conscience du danger de la situation et a fait demi-tour. L'homme a eu le temps de filmer la scène à ce moment-là et de la poster sur le réseau social Snapchat.

"Elle est arrivée en face de moi, je sortais d'une zone à une voie et je me suis arrêté net, témoigne le chauffeur de poids-lourd. C'était une dame âgée. Je lui ai fait signe de faire demi-tour mais elle a levé les bras en l'air en s'en prenant à moi et aux routiers d'une manière générale qui "bloquent la route à tout le monde". En fait, elle n'avait toujours pas compris qu'elle circulait à contresens. Je lui ai montré du doigt les voies juste à côté afin qu'elle comprenne qu'il y avait un problème. Elle a mis deux minutes à comprendre et elle a fait demi-tour..."



Fort heureusement, le chauffeur de poids-lourd n'a constaté aucun accident sur son parcours. Nous avons tenté de joindre la Sanef, mais celle-ci n'a pas répondu à nos appels.