Le parc animalier a enregistré une trentaine de naissances depuis le mois de juin.

"Baby boom au Zoo d'Amnéville": l'expression employée par les responsables du parc animalier n'est pas galvaudée. En effet, une trentaine d'animaux est née depuis le début du mois de juin. Derniers en date: Fiona, une petite femelle tapir, qui a vu le jour le 29 juin. Ses parents, Rosa et Bernard, sont arrivés en Moselle il y a 17 ans en provenance des zoos de Costwold, en Grande-Bretagne, et de La Barben, en France.

Une femelle hippopotame est également née quelques jours plus tôt: il s'agit de Bulma, progéniture de Kinshasa et Mara, qui pèsent respectivement 2,5 et 2,1 tonnes.

Toutes ces naissances constituent des bonnes nouvelles pour le parc, d'autant plus que la plupart sont considérées comme des "naissances rares" ou "faisant partie d'un programme international d'élevage pour espèces en danger" indique le zoo d'Amnéville.

Il s'agit de deux lémuriens, d'un mandrill, d'une antilope naine, de deux milans royaux, d'un aigle des steppes, d'un harfang des neiges, de quatre cigognes blanches, de deux ibis chauves, de deux grues demoiselles, de trois aigrettes garzettes, de deux calaos à bec rouge et de deux loriquets de Swainson.

Pour compléter cette famille des nouveaux-nés, six milans noirs et un étourneau métallique ont vu le jour. Ceux-ci ne font néanmoins pas partie "d'un programme international d'élevage pour espèces en danger" et ne sont pas considérés comme des naissances rares.