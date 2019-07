Le festival rock-électro Rock'n'Fun qui a eu lieu le week-end dernier a été interrompu par les autorités. La ville de Thionville explique pourquoi, mais le groupe concerné est furieux.

"Ça fait 10 ans qu'on se produit sur scène, 20 ans concernant notre guitariste qui joue pour d'autres groupes, et personne n'a jamais vécu ça!" Benoit Guillot, le chanteur du groupe lorrain de Métal "Dusk of Delusion" est remonté. Samedi soir, le festival Rock'n'fun qui a eu lieu à Thionville a été interrompu en plein live. Un festival où se fêtent habituellement les résultats du Bac et le début des vacances scolaires.

UN CONCERT JUGÉ TROP BRUYANT

Dans un communiqué, la ville de Thionville a tenu à expliquer les raisons de cette interruption. D'après le service communication de la ville, "des riverains, commerçants et consommateurs du centre-ville" se seraient plaints du bruit. Le communiqué précise: "Ils ont fait part de leur désarroi face au son très fort produit sur scène".

Cette problématique a entraîné l'intervention de l'agent chargé de l'organisation qui a demandé à ce que le son soit baissé tout en sollicitant la police municipale.

D'après les responsables communication de la ville, le but était "de trouver une solution permettant la poursuite du concert tout en en réduisant l'intensité" mais "les échanges n'ayant pas abouti, le concert a été interrompu".

Le festival a donc connu une fin anticipée. Un incident que "la municipalité regrette" et qui n'aurait rien à voir avec le type de musique joué samedi.

"ON EST PROCHE DE LA CENSURE"

Cette version est fortement contestée par le chanteur de "Dusk of Delusion". "Le responsable des événements de la Ville nous a clairement dit que pour lui, il s'agissait d'un festival de rock et que le métal n'était pas de la musique", affirme Benoît Guillot, qui a "d'abord cru à une blague". "On est vraiment très proche de la censure" s'indigne t-il, avant de donner sa version des faits.

"L'ambiance était bon enfant. Le niveau sonore était de 82 décibels, soit largement en-dessous de ce que prévoit la loi, c'est-à-dire 102 décibels", explique le chanteur. "Quand on est venu nous demander de couper le son en façade, on est resté incrédule. Évidemment, avec seulement les amplis de la scène, le son est devenu déplorable à la fois pour les spectateurs mais aussi pour nous. Du coup, on nous a demandé de tout arrêter au bout de cinq chansons..."

D'AUTRES GROUPES PARTIS SANS AVOIR JOUÉ

Le groupe parisien "The Eleven" et les groupes lorrains "Boars" et "Pvlsar", qui devaient se produire sur scène juste après "Dusk of Delusion", sont donc repartis de Thionville sans jouer une seule note. "Ils sont encore plus déçus que nous. En fait, on ne comprend pas ce qu'on aurait dû faire de plus ou de moins pour que le festival se passe bien aux yeux des organisateurs" se désole Benoît Guillot.

Tous les groupes ont été rétribués et défrayés selon les termes des contrats signés en amont.

De son côté, la Ville de Thionville a insisté sur le fait que "le Metal est programmé chaque année lors de la Fête de la Musique et continuera à l'être".

Une rencontre est prévue entre les représentants de la ville et les organisateurs du festival, peut-être en présence de certains représentants des groupes concernés. Elle devrait avoir lieu "rapidement".