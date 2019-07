Pour les vols de départ, les bagages doivent être traités manuellement jusqu'à nouvel ordre.

"Panne du système de bagages à Zaventem. De nombreux avions en retard, en attente des bagages. Le mien a déjà une heure de retard et il n'y a pas d'heure de décollage prévue en ce moment", nous rapportait un lecteur peu avant midi.

"Des vols retardés car les tapis à bagage sont en panne, le personnel de XX en panique ne sait pas quoi faire, donc ne fait rien et des centaines de passagers attendent sans savoir ce qui se passe", racontait Florian, un autre passager, à peu près au même moment.

Ils ne sont pas les seuls passagers à nous avoir signalé ce problème ce matin. Celui-ci est lié à une panne informatique et ne touche que les bagages pour les vols de départ depuis au moins 8 heures. Les bagages sont dès lors actuellement enregistrés à la main. De longues files s'étiraient dans le hall des départs comme pouvait l'observer notre journaliste sur place.

L'autorité aéroportuaire conseillait aux voyageurs de sortir de leurs valises les pièces qu'ils pensaient absolument nécessaires pour leur premier jour sur leur destination d'arrivée. Ils étaient en effet susceptibles de décoller sans leurs bagages à cause du retard dans leur traitement, ceux-ci étant acheminés plus tard dans la journée ou le lendemain via un autre vol.

L'aéroport connaît actuellement une affluence particulièrement importante en cette période estivale et table sur 2,7 millions de passagers rien que pour le mois de juillet.