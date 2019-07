Sur les 10 départements du Grand Est, la Meurthe-et-Moselle et les Ardennes sont les seuls à conserver la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires.

Au mois de mai, le gouvernement français a décidé de laisser aux présidents des départements le choix de rehausser ou non les tronçons de routes secondaire pour (re)passer de 80 à 90 km/h. Selon le Républicain Lorrain, les départements du Grand Est auraient fait leur choix et seul deux des 10 départements garderont la limitation à 80 km/h.

Le retour à 90 km/h doit encore faire l’objet d'enquêtes de spécialistes de la sécurité routière à l’échelle des départements, mais il faudra s'y faire: dans quelques mois, on roulera à 90 km/h sur les départementales de Moselle, des Vosges et de Meuse et à 80 km/h sur le réseau secondaire de Meurthe-et-Moselle.

Mathieu Klein, le président de la Meurthe-et-Moselle a annoncé la semaine dernière que son département maintiendrait l'expérimentation de la limitation à 80km/h "au moins jusqu'en juin 2020".

En revanche, Patrick Weiten, son homologue de Moselle était notoirement opposé à la limitation et souhaite revenir aux 90 km/h dès que possible soulignant qu'"il y a déjà eu des accidents mortels sur des routes à 80 km/h".

Pour l'ensemble du Grand Est, c'est le département des Ardennes qui veut rester à 80 km/h, alors que celui de la Marne ne s'est pas encore prononcé. Tous les autres départements repasseront à la vitesse supérieure. La Haute-Marne avait été parmi les premiers départements de France à voter le retour aux 90 km/h il y a deux mois.

La mise en application de ces changements ne sera effective que dans quelques mois. Il faudra être attentif lorsqu'on prend la route pour savoir à quelle vitesse se situe le tronçon sur lequel on se trouve. Les GPS et applications liées à la conduite vont devoir être mis à jour.