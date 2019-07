Plusieurs véhicules sont entrés en collision sur l'A31, dans le sens Luxembourg-Metz, ce mardi vers 14h30.

Le choc s'est produit avant la sortie Thionville/Élange qui mène notamment au Kinepolis. Quatre véhicules sont impliqués selon ITLF, et bloquent la voie de gauche.

À 15h30, on relève plus de 15 kilomètres de bouchon sur l'A31 et l'A3, au Luxembourg.

À 15h52, l'ACL a annoncé que les véhicules étaient dégagés.