C'est décidément un mardi noir sur l'autoroute mosellane: un deuxième accident s'est produit vers 16h40, toujours à hauteur de Thionville, toujours dans le sens Luxembourg - Metz...

Trois voitures sont entrées en collision juste avant le pont de Beauregard, écrit Le Républicain Lorrain. Les véhicules sont sur la voie de gauche en attendant la dépanneuse.

Ce nouvel accident est survenu deux heures après le premier, qui a impliqué quatre voitures avant la sortie Thionville/Élange et qui a occasionné plus de 15 kilomètres de bouchon jusqu'au Luxembourg.

La situation ne s'est donc pas arrangée, surtout à ce moment de la journée où bon nombre de frontaliers regagnent leur foyer. À 18h, on relève près de 18 kilomètres de bouchon entre Thionville et la frontière luxembourgeoise. Et au Grand-Duché, l'A3 est saturée sur 8 kilomètres de la croix de Gasperich à la croix de Bettembourg, en direction de la France.