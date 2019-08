Des travaux vont être lancés dès lundi prochain sur l'E411, d'abord à hauteur de Weyler puis à Sterpenich. Voici tout ce que vous devez savoir.

Une nouvelle phase de travaux va être lancée sur l'E411 vers le Luxembourg lundi prochain. Des semaines de travaux qui pourraient compliquer la vie à de nombreux frontaliers. Les travaux commenceront à Weyler et continueront à Sterpenich.

D'ABORD À WEYLER

Des travaux seront entamés lundi prochain à 6h sur l'E25-E411 au niveau de l'échangeur de Weyler (n°32). Les bretelles d'accès et de sortie seront fermées en direction du Luxembourg.

La Sofico indique d'ores et déjà aux automobilistes voulant sortir à l'échangeur n°32 qu'ils devront continuer vers le Luxembourg et prendre la sortie "Sterpenich-Ikea" pour faire demi-tour et emprunter la sortie n°32 vers Bruxelles.

Pour ceux qui veulent monter sur l'autoroute à ce niveau, ils devront prendre l'échangeur n°32 vers Bruxelles pour faire demi-tour à l'échangeur n°31 "Arlon" et repartir vers le Luxembourg.

Ces travaux commenceront donc ce lundi 5 août à 6h et se prolongeront jusqu'au mercredi 14 août à 14h. En cause: des travaux de réfection des échangeurs en question.

Bon à savoir: les accès directs, vers et depuis la N81 (Aubange) à hauteur de l’échangeur n°32 resteront fermés jusqu’au 26 août à 7h.

© Sofico

PUIS À STERPENICH

Une nouvelle phase de travaux commencera le lundi 19 août, au niveau de l'échangeur Sterpenich/Ikea (n°33), en direction du Luxembourg. Celle-ci durera jusqu'au 28 août et entraînera la fermeture des bretelles d'accès et de sortie de l'échangeur en question.

La Sofico a fait savoir que les usagers qui voudront emprunter la sortie Sterpenich/Ikea devront prendre la sortie suivante au Luxembourg pour faire demi-tour et sortir de l'autre côté de l'autoroute.

Pour les usagers qui voudraient emprunter la bretelle d'accès qui sera fermée, il faudra prendre l'échangeur n°33 vers Bruxelles puis faire demi-tour à l'échangeur Weyler pour repartir vers le Luxembourg. Celui-ci devrait être rouvert à ces dates.

FERMETURE DE L'AIRE DE STERPENICH

L'aire de Sterpenich qui se trouve à la frontière belgo-luxembourgeoise va être fermée en direction du Luxembourg du lundi 19 août à 6h au mercredi 4 septembre à 17h.

Ce sera ensuite au tour de l'aire située de l'autre côté de l'autoroute de fermer. En effet, du mardi 3 septembre (6h) au mercredi 18 septembre (17h), l'aire autoroutière sera fermée en direction d'Arlon.

DES TRAVAUX ENTRE ARLON ET STEINFORT (N4)

Pour ceux qui connaissent la région, ce n'est plus une surprise mais pour les autres ça pourrait être problématique. Sachez que des travaux sont en cours sur la N4 entre Arlon et Steinfort depuis le 13 mai. Ceux-ci devraient s'achever à la fin de l'année 2020. Il faudra donc prendre son mal en patience.