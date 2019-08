Difficile d'oublier les images apocalyptiques du 15 avril dernier, soirée pendant laquelle Notre-Dame de Paris a été dévorée par les flammes.

Après la destruction partielle du monument, les travaux de sécurisation et de consolidation ont commencé et se poursuivent sans relâche avant le chantier de restauration qui devrait durer au moins cinq ans.

Une éternité pour les habitués de la cathédrale qui devront trouver des alternatives. Le recteur de Notre-Dame, trouvant cette idée insupportable, avait émis l'hypothèse d'une structure éphémère sur le parvis de la cathédrale.

C'est un cabinet d'architecture américain qui vient de proposer un premier projet de "cathédrale éphémère" via son bureau de Londres. Sur 75 mètres de longueur et 22,5 mètres de largeur, la structure pourrait accueillir jusqu'à 800 fidèles avec ses 1.600 mètres carrés. Un projet qui pourrait être achevé en à peine six mois, juste en face de l'édifice en restauration.

La proposition du Bureau Gensler n'a pas été commentée par les autorités compétentes. Selon nos confrères de franceinfo, les avis des touristes et des habitants du quartier sont partagés.

En plus de l'aspect esthétique, la question de la sécurité fait également débat. Les équipes présentes sur le chantier et qui connaissent les risques sont d'avis que l'espace devant et autour de la cathédrale est trop restreint pour accueillir une telle structure.