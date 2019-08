Ce week-end, les pompiers vosgiens sont intervenus pour aider un homme de 81 ans. Ils ont fait une découverte sordide: 12 chiens dans une véritable "maison de l'horreur".

"Douze chiens dans un état de santé catastrophique sont pris en charge depuis hier par la SPA; ce sont des adultes et des bébés de 8 mois qui sont très affaiblis. Ils ont tous la gale et sont dans un état d'amaigrissement intense, pour ce qui est des survivants" témoigne la SPA déodatienne sur Facebook.

C'est une histoire sordide que rapporte le Républicain Lorrain: samedi, les pompiers sont intervenus pour secourir un homme âgé à Ban-de-Laveline (Vosges), retrouvé sur le sol de grange à cause de problèmes de dos. Ils tombent alors sur une douzaine de chiens agressifs car affamés, et qui vont empêcher les secouristes d'intervenir.

SEPT CROQUETTES PAR CHIEN

Les pompiers appellent donc en renfort des membres de la SPA (société de protection des animaux), qui vont amadouer les chiens avec de la nourriture. Une fois ces derniers calmés, les secouristes et les bénévoles découvrent une "maison de l'horreur": des chiens apeurés car battus, une seule gamelle pour 12 chiens (soit 7 croquettes par chien ont compté les bénévoles)... Pire, les chiens n'étant pas stérilisés, le propriétaire tuait régulièrement les chiots en les noyant ou en les frappant. Des cadavres ont été retrouvés dans le congélateur et dans des poubelles éventrées et remplies d'excréments.

Des poursuites contre le propriétaire sont envisagées. Quant aux animaux, leur cauchemar a pris fin grâce aux bons soins des bénévoles. "Ils sont nourris par nos soins, avec des croquettes chiots bien spécifiques adaptées à leurs besoins, et vont tous devoir suivre un traitement médical très lourd" annoncent ces derniers sur Facebook.