Une nouvelle phase de travaux commence lundi sur l'E411 à la frontière belgo-luxembourgeoise.

Les travaux auront lieu au niveau de l'échangeur Sterpenich/Ikea (n°33) que l'on connaît tous depuis l'installation du magasin suédois à la frontière.

Le chantier durera jusqu'au 28 août et entraînera la fermeture des bretelles d'accès et de sortie de l'échangeur en question.

La Sofico qui réalise les travaux a fait savoir que les usagers qui voudront emprunter la sortie Sterpenich/Ikea devront prendre la sortie suivante au Luxembourg pour faire demi-tour et sortir de l'autre côté de l'autoroute.

Pour les usagers qui voudraient emprunter la bretelle d'accès fermée, il faudra prendre l'échangeur n°33 vers Bruxelles puis faire demi-tour à l'échangeur Weyler pour repartir vers le Luxembourg.

