Un ouvrier a perdu la vie hier en Belgique, près de Namur: il a été percuté par une voiture qui tentait d'éviter un camion-tampon.

Un accident mortel s'est produit mercredi sur l'autoroute E42 dans le sens Liège - Namur-Mons à hauteur de Rhisnes, rapportent les médias belges. La police de la route a confirmé cette information, précisant que "l'ouvrier est décédé sur place".

L'accident s'est produit à la borne kilométrique 56. "Une voiture a voulu éviter un camion-tampon et a foncé sur une camionnette de chantier, ce qui a causé la mort d'un ouvrier", indique la police fédérale.

Selon le parquet de Namur, l'ouvrier a été projeté sur plusieurs dizaines de mètres et est mort sur le coup. Un autre ouvrier a également été heurté par l'automobiliste et a des lésions aux jambes. La voiture, dont l'avant a été fortement endommagé et les airbags déclenchés, était immatriculée au Luxembourg.

Les voies de gauche et du milieu ont été longuement obstruées et des files se sont formées dans l'après-midi et en soirée avant que la chaussée ne soit totalement dégagée.