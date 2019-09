Les accidents survenus sur l'A31, l'A30 et la RN431 ont subi une forte augmentation depuis le 1er janvier, rapportent nos confrères du Républicain Lorrain.

Près de 300 accidents matériels en 2014, 362 en 2018, et déjà 403 depuis le 1er janvier: rouler entre Metz et Thionville devient toujours plus périlleux, rapporte le Républicain Lorrain ce mercredi. Il cite les chiffres de la police de l'autoroute sur son réseau d'intervention sur l'A31, l'A30 et la RN431.

Malheureusement, le nombre d'accidents corporels grimpe lui aussi, la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) en relèvant déjà 24 en 2019, contre 27 sur l’année entière en 2018 et 16 en 2014. Quant aux accidents mortels, il s'agit du pire bilan depuis cinq ans, avec déjà sept accidents à déplorer.

AGGRAVATION DES INCIVILITÉS

La CRS déplore une "hausse des incivilités" qui conduisent à des accidents: "changement de file intempestif, inattention liée au portable notamment, alcool"... Les ralentissements et la circulation en accordéon (accélérations et freinages intempestifs) aggravent évidemment ce phénomène.

Les différents contrôles mis en place (radars, patrouilles mobiles, régulation dynamique de la vitesse) ne parviendront pas à endiguer la circulation de plus en plus dense, prévient la police de l'autoroute. Le Républicain Lorrain rappelle que sur l'A31, au nord de Metz, "le trafic a augmenté de 12 % entre 2013 et 2018 (soit 108 000 véhicules par jour). Au nord de Thionville, la hausse du trafic est de 10 %. Sur l’A30, 19,5 % de véhicules supplémentaires empruntent le secteur de Fameck".

Sans oublier les poids lourds qui représentent 16 à 18% du trafic!