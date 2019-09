Un conducteur est décédé vendredi soir après avoir fait une sortie de route entre Hussigny-Godbrange et Saulnes, juste derrière la frontière.

Le journal voisin Le Républicain Lorrain rapporte qu'un homme qui circulait seul a fait une sortie de route mortelle vendredi soir dans le secteur de Longwy.

La victime, qui circulait entre Hussigny-Godbrange et Saulnes, aurait quitté la route, percuté plusieurs arbres et terminé sa course en contrebas de la chaussée peu après 21h.

L'homme est décédé sur place malgré l'intervention des secours.