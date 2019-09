Du 14 au 16 septembre, le chantier du pont du canal à hauteur de Yutz nécessitera la coupure de l'autoroute A31 en direction du Luxembourg. Des grosses perturbations sont attendues.

Depuis le mois de juillet, la DIR Est mène un important chantier de rénovation d'un pont situé à hauteur de Yutz, juste avant le viaduc de Beauregard, sur l'A31. C'est ce même chantier, dans le sens Metz-Thionville, qui est à l'origine de l'installation d'un radar temporaire.

Afin de poursuivre les opérations, l'autoroute sera fermée à hauteur de Yutz dans le sens Metz-Luxembourg, de 20h ce samedi 14 septembre à 8h lundi matin. La préfecture indique que la sortie n°38 sera obligatoire à l'échangeur de Yutz, avec mise en place d'une déviation pour rejoindre l'A31 par la bretelle d'insertion 38 de Yutz.

Si la préfecture reconnaît que la déviation sera très courte, elle met en garde contre la possible formation d'importants bouchons jusqu'au triangle de la Fensch (la jonction A30/A31). Un "itinéraire recommandé sera mis en place par l'A30 et la RD14" écrit encore la préfecture, qui conseille aux usagers de différer leurs trajets et d'éviter le secteur entre Richemont et Thionville.